تحرك جديد من الأهلي لبقاء كهربا.. وكولر يحسم مصيره

يبذل مسئولو النادي الأهلي جهودًا كبيرة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر للحفاظ على اللاعب محمود عبد المنعم المعروف بـ"كهربا" ضمن صفوف الفريق، وتأجيل أي فكرة لرحيله سواء بالإعارة أو البيع النهائي.

كان كولر قد طلب سابقًا من إدارة الأهلي رحيل كهربا نظرًا لعدم حاجة الفريق إليه، إلا أنه تمت محاولة إقناعه بالبقاء خلال اجتماعهم الأخير قبل سفره إلى سويسرا.

إدارة الأهلي ترى في كهربا لاعبًا مميزًا يقدم أداءً رائعًا عند المشاركة، سواء كجناح أو مهاجم احتياطي.

تحرك جديد من الأهلي لقاء كهربا

بعد عودة كولر من عطلته في سويسرا، ينتظر مسئولو الأهلي فتح حوار جديد لإقناعه ببقاء كهربا، الذي تلقى عروضًا محلية، بما في ذلك من نادي زد.

محمود كهربا - الأهلي

ورفض محمود كهربا فكرة الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بعد تلقيه أكثر من عرض محلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وفقًا لما علمه “الموجز”.

الأهلي يستعد لمواجهة مودرن سبوت في الدوري

في سياق متصل، يُنهي الفريق الكروي بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت يوم غد السبت في استاد القاهرة.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام مودرن سبورت غدًا السبت الموافق 17 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري.

تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز الذي فاز فيه الأهلي باللقب بفارق ثلاث جولات عن نهاية المسابقة بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف في 8 أغسطس.

يُدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بعد التدريب اليوم بقيادة سامي قمصان، الذي يتولى المسئولية في غياب كولر وجهازه الأجنبي، الذين سافروا إلى سويسرا لقضاء عطلتهم السنوية بعد فوز الفريق بالبطولة.

ومن المؤكد غياب العديد من اللاعبين الأساسيين عن مباراة الغد، بما في ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، إذ تمنح لهم راحة بعد مباراة سموحة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن سبورت

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت كل من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وأحمد عابدين وعمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأفشة ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وأحمد أشرف.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

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