الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى الدوري القطري رسميًا.. خاص

بات أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على أعتاب الرحيل إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تمسك اللاعب بالمغادرة.

وأكمل مسئولو الأهلي صفقة انتقال أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ قطر

وفقًا لمصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"الموجز" تمت إعارة عبد القادر لموسم واحد فقط حتى نهاية صيف 2025، مع توقيع العقود في القريب العاجل مقابل مبلغ مالي جيد يتجاوز المليون دولار لصالح الأهلي.

أحمد عبد القادر

هذا وأفاد المصدر أيضًا بأن الأهلي قد قام بتمديد عقد أحمد عبد القادر لموسم إضافي بعد انتهاء فترة الإعارة.

صفقات الأهلي الصيفية.. وبن رمضان يقترب

بالنسبة لصفقات أخرى، فقد تعاقد الأهلي مع يوسف أيمن من فريق الدحيل القطري ومع يحيى عطية الله من فريق سوتشي الروسي على سبيل الإعارة.

في الوقت نفسه، تمت الصفقة لإعارة المالي أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي لموسم واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الأهلي على الانتهاء من تفاصيل صفقة محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروزي المجري.

الأهلي ينتظر وصول بن رمضان لاتمام التعاقد

مسؤولو النادي الأهلي ينتظرون وصول اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان من نادي فرينكفاروزي المجري إلى القاهرة اليوم لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقد انتقاله إلى النادي الأحمر، بالإضافة إلى تصوير برومو لتقديمه للجماهير.

يدخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي لتعويض النجم المالي آليو ديانج، الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

كان النادي المجري يطلب 3 ملايين دولار لبيع اللاعب، لكنه وافق على خفض المبلغ إلى مليونين و700 ألف دولار.

محمد علي بن رمضان قبل عرض الأهلي وفضله على عروض أخرى، بما في ذلك عرض من الترجي التونسي، ويُعد بن رمضان أحد اللاعبين المطلوبين من قبل مارسيل كولر، مدرب الفريق.

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