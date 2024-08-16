موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة مساء غد السبت 17-8-2024 ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في التاسعة من مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلدية المحلة

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق الزمالك ضد بلدية المحلة كل من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

الدفاع: حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد

الوسط: محمد أشرف – سيف جعفر – مهاب ياسر

الهجوم: محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

تنقل مباراة الزمالك وبلدية المحلة عبر مجموعة قنوات أون سبورتس و هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2023/2024.

الأهلي ضد الأهلي

يختتم فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مودرن سبورت مساء غد السبت 17-8-2024 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2023-2024.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبلدية المحلة..

1- الأهلي - 85 نقطة

2- بيراميدز - 79 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 50 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 44 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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