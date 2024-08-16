نجم الأهلي خارج القائمة المبدئية بالموسم الجديد.. ليس معلول

وجه مسؤولي النادي الأهلي صدمة جديدة لأحد لاعبي القلعة الحمراء قبل بداية الموسم الجديد المقرر لها في شهر أكتوبر المقبل.

قررت إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني استبعاد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة الفريق في الموسم القادم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي ستجعله يغيب لمدة تصل إلى 6 أشهر على الأقل.

كريم فؤاد خارج قائمة الأهلي الأولية

من المتوقع أن يجري كريم فؤاد عملية جراحية للرباط الصليبي في الأيام القادمة، ومن ثم سيتعين عليه الغياب لفترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر قبل عودته للعب مرة أخرى.

وأوضح مصدر داخلي في النادي الأهلي خلال تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن كريم فؤاد سينضم إلى علي معلول في قائمة الغياب بسبب الإصابات التي تعرضوا لها، حيث يتم استعداد قائمة الفريق للموسم الجديد حاليًا.

كريم فؤاد

من المرجح أن يتأخر علي معلول، اللاعب التونسي، في الانضمام للأهلي في بداية الموسم بسبب إصابته بوتر أكيليس خلال مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن كريم فؤاد لن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في الموسم القادم بسبب الإصابة، وسيخضع لعملية جراحية للرباط الصليبي في الأيام القادمة.

الألهي يختتم استعدادته لمواجهة مودرن سبورت

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت في إستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بعد التدريب تحت قيادة سامي قمصان، بديلًا عن المدير الفني السويسري مارسيل كولر وجهازه الأجنبي المعاون الذين سافروا إلى سويسرا لقضاء إجازتهم السنوية بعد حسم البطولة.

حافظ الأهلي بقيادة مارسيل كولر على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، في السادسة مناسبة يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، بعد تحقيقه ذلك في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، و2009-2010.

يواجه الأهلي نظيره مودرن سبورت غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ34 من الدوري المصري.

الأهلي يحتل المركز الأول برصيد 85 نقطة بعد 33 مباراة، بينما يحتل مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعد خوضه 33 مباراة.

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