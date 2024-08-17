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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مانشستر يونايتد يقهر فولهام بهدف في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحقق
مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا هاما ضد فولهام بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام 

دفع مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي في مباراتهم الأولي في الدوري الإنجليزي ضد فولهام..

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، دالوت.

خط الوسط: ماونت، كاسيميرو، كوبي ماينو.

خط الهجوم: أماد ديالو، راشفورد، برونو فيرنانديز.

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سبق وأن التقى مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام في 33 لقاء شهدت فوز مانشستر يونايتد في 22 لقاء بينما حقق فولهام الفوز في 4 لقاءات وحضرت التعادلات في 7 مباريات.

تشكيل فولهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد 

 حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: كيني تيتي، كالفن باسي، عيسى ديوب، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: إيميل سميث رو، أندرياس بيريرا، ساسا لوكيتش.

خط الهجوم: أداما تراوري، رودريجو مونيز، أليكس إيوبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد   ضد نظيره فولهام علي ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام 

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويقوم بمهمة التعليق على اللقاء المعلق خليل البلوشي.

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