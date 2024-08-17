صلاح ضد سام.. ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الموعد والتشكيل المتوقع

يستهل ليفربول مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة صعبة وقوية ضد إيبسويتش تاون، في الجولة الافتتاحية من البريميرليج.

وتحمل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، أهمية خاصة لدى جماهير الساحرة المستديرة في مصر، نظرًا لاصطدام ثنائي منتخب مصر محمد صلاح نجم الريدز ضد سام مرسي قاد الفريق الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كافة تفاصيل مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ضد نظيره إيبسويتش تاون في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود معقل الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستقوم قناة beIN Sports 1 بنقل مباراة ليفربول الافتتاحية في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 ضد إيبسويتش تاون مساء اليوم السبت.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدفع الهولندي أرني سلوت المدير الفني الجديد لنادي ليفربول، بالتشكيل الآتي في مباراته الرسمية الأولى مع الريدز، والتي ستجمع بنظيره إيبسويتش تاون عصر اليوم السبت..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: أندري روبرستون - فيرجيل فان دايك - كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - لويس دياز

محمد صلاح ضد سام مرسي

تشكيل إيبسويتش تاون المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن يقود سام مرسي تشكيل إيبسويتش تاون في مباراته ضد ليفربول مساء اليوم السبت..

في حراسة المرمى: أريجانيت موريك.

في خط الدفاع: أكسيل توانزيبي - كاميرون بورجس - جريفز - جونسون.

في خط الوسط: تايلور - سام مرسي - ديفيز.

في خط الهجوم: أوماري هاتشينسون - ليام ديلاب - تشابلن.

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