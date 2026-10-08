فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026.. خطوات الاستعلام وحساب قيمة الاستهلاك إلكترونيًا

يستطيع مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات معرفة قيمة فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026 إلكترونيًا، من خلال خدمة «احسب فاتورتك بنفسك» التي تتيح للمواطن إدخال بيانات العداد ومعرفة تفاصيل استهلاكه والمبلغ المستحق عليه.

وتستهدف الخدمة تسهيل إجراءات الاستعلام عن فواتير المياه، خاصة بالنسبة لمستخدمي العدادات التقليدية والقديمة، مع إمكانية معرفة قيمة الاستهلاك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الشركة.

كيف أعرف فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026؟

يمكن للمشترك الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك باتباع خطوات محددة تبدأ بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة حساب الفاتورة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

اختيار قائمة «خدماتنا» .

. الضغط على خدمة «احسب فاتورتك بنفسك» .

. إدخال المحافظة التابع لها المشترك.

تحديد نوع النشاط، سواء كان منزليًا أو خدميًا.

كتابة قراءة عداد المياه الحالية.

إدخال القراءة السابقة للعداد.

تسجيل عدد الوحدات.

استكمال البيانات المطلوبة لعرض قيمة الفاتورة.

وبعد إدخال هذه المعلومات، تظهر أمام المشترك تفاصيل استهلاك المياه وقيمة الفاتورة المستحقة عن الشهر المطلوب.

تفاصيل تظهر للمشترك عند حساب فاتورة المياه

ولا تقتصر الخدمة الإلكترونية على عرض إجمالي المبلغ المطلوب سداده فقط، وإنما تتيح للمواطن التعرف على تفاصيل احتساب الفاتورة.

وتتضمن البيانات التي تظهر عند الاستعلام:

كمية المياه المستهلكة، واستهلاك الوحدة، والشريحة التي ينتمي إليها الاستهلاك، وسعر المتر المكعب، وقيمة استهلاك المياه، وقيمة الصرف الصحي، وخدمات الجهاز التنظيمي، بالإضافة إلى إجمالي قيمة الاستهلاك.

وتساعد هذه التفاصيل المشترك في معرفة مكونات فاتورته ومتابعة حجم استهلاك المياه من شهر إلى آخر.

قراءة عداد المياه تحدد قيمة الاستهلاك

وتعد قراءتا العداد الحالية والسابقة من أهم البيانات التي يحتاج إليها المواطن عند استخدام خدمة حساب الفاتورة إلكترونيًا، حيث يتم الاعتماد عليهما في تحديد كمية المياه المستهلكة.

كما يجب على المشترك إدخال عدد الوحدات ونوع النشاط بصورة صحيحة، حتى تظهر نتيجة الحساب وفق البيانات المسجلة.

الاستعلام عن فاتورة المياه باسم المشترك

ويبحث المواطنون بشكل مستمر عن طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه باسم المشترك، خاصة مع اقتراب موعد سداد الفواتير الشهرية.

وتوفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمات إلكترونية تساعد المشتركين على متابعة قيمة الاستهلاك، حيث يمكن استخدام البيانات الخاصة بالعداد والوحدة للوصول إلى قيمة الفاتورة.

ماذا تفعل إذا لم تستخدم الخدمة الإلكترونية؟

وفي حالة عدم تمكن المشترك من الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الإلكتروني، تظل الطريقة التقليدية متاحة أمامه.

ويمكن للمواطن التوجه إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع للمنطقة التي يقيم بها، والاستفسار عن قيمة الفاتورة وتفاصيل الاستهلاك.

كما يمكن سداد قيمة الفاتورة من خلال مكتب الشركة والحصول على إيصال يثبت عملية الدفع، أو سدادها عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.

خطوات بسيطة لمعرفة فاتورة المياه

وتتيح خدمة «احسب فاتورتك بنفسك» للمواطن متابعة استهلاكه دون الحاجة إلى الانتظار لمعرفة قيمة الفاتورة، إذ يمكن إدخال القراءات والبيانات المطلوبة والتعرف على قيمة الاستهلاك والتفاصيل المرتبطة بها.

وتشمل أهم البيانات المطلوبة المحافظة، ونوع النشاط، وقراءة العداد الحالية، والقراءة السابقة، وعدد الوحدات.

وبذلك يستطيع مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات معرفة قيمة فاتورة المياه لشهر أكتوبر 2026، ومراجعة تفاصيل الاستهلاك والشريحة وسعر المتر وقيمة الصرف الصحي وإجمالي المبلغ المستحق، ثم التوجه إلى الوسيلة المناسبة لسداد الفاتورة.