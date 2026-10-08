محافظ بنى سويف يوفر الحماية الاجتماعية لحالتين ويكلف بفحص شكاوى تتعلق بمستشفى الرمد

خلال اللقاء المفتوح:

وجّه اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن محافظ بني سويف، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده، باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول بشأن شكاوى ومطالب المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق، مع توفير أوجه الحماية الاجتماعية اللازمة لحالتين من الحالات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بجانب تكريم عدد من العاملين بمجلس قروي باروط، تقديرًا لجهودهم وسرعة استجابتهم في التعامل مع مشكلة تسريب مياه بأحد منازل قرية الدوالطة.

وخلال اللقاء، قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لإحدى السيدات من الحالات الأولى بالرعاية، نظرًا لظروفها الاجتماعية والمعيشية، كما وجّه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة منتظمة لها لمدة 6 أشهر، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية للعمل على توفير تمويل لمشروع صغير يساعدها على توفير مصدر دخل، وذلك في ضوء ما تسمح به القواعد والإجراءات المنظمة.

كما وجّه المحافظ بصرف مساعدة مالية لإحدى السيدات من الحالات الأكثر احتياجًا، مراعاةً لظروفها الإنسانية، مع صرف مساعدة مستديمة على دفعات لمدة 6 أشهر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء الدراسة والبحث الاجتماعي الذي أجرته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، بناءً على تكليف المحافظ.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالعمل على تسهيل وتسريع إجراءات استفادة الطفل من ذوي الإعاقة من برنامج تكافل، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده محافظ بني سويف بصفة دورية، لبحث شكاوى ومطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف الخدمات والقطاعات، بحضور المختصين من وكلاء الوزارات والمسؤولين التنفيذيين المعنيين، لمناقشة كل حالة وطرح الحلول والإجراءات المناسبة لها، مع متابعة ما يتم الاتفاق عليه من خلال مكتب المحافظ لضمان التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، تم بحث شكوى أحد المواطنين بمدينة بني سويف بشأن إجراءات ترخيص ومعاينة قطعة أرض لاستخراج شهادة الصلاحية، حيث كلف المحافظ قطاع التخطيط العمراني والإدارة الهندسية بدراسة الموضوع وإعداد مذكرة وافية تتضمن الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها، والإجراء المقرر وفقًا للقانون.

كما تم بحث شكوى مقدمة من عدد من العاملين بمستشفى الرمد بشأن بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بسير العمل بالمستشفى، حيث كلف المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية (التفتيش المالي والإداري) بفحص الشكوى والوقوف على كافة التفاصيل وإعداد تقرير بنتائج الفحص، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون واللوائح.

وتناول اللقاء أيضًا شكوى بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي إلى أحد الشوارع بقرية دلاص بمركز ناصر، حيث كلف المحافظ مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية والشركة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بدراسة موقف الشارع من الخدمة وإجراء المعاينة اللازمة، واتخاذ ما يلزم حيالها.

وعلى هامش اللقاء، حرص محافظ بني سويف على تكريم عطا مشهور، رئيس الوحدة المحلية لقرية باروط، واثنين من العاملين بالوحدة القروية، تقديرًا لجهودهم وسرعة استجابتهم في التعامل مع مشكلة تسريب مياه بأحد منازل قرية الدوالطة، وذلك عقب تلقي شكوى بشأن المشكلة والتعامل معها ميدانيًا.

وأكد المحافظ أن تكريم العاملين يأتي تقديرًا للاستجابة السريعة والتعامل الجاد مع مشكلات المواطنين، بما يمثل حافزًا على مواصلة أداء العمل بكفاءة وسرعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين أنها تمثل حافزًا لهم ولزملائهم على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين.