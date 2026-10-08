فاتورة الغاز الطبيعي في مصر..اعرف سعر المتر وحساب كل شريحة وخطوات الاستعلام

تتصدر فاتورة الغاز الطبيعي اهتمام عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر، خاصة مع رغبة المشتركين في معرفة قيمة الاستهلاك وطريقة احتساب المبلغ المطلوب سداده، وفقًا لشرائح الاستهلاك المحددة للغاز الطبيعي المنزلي.

وتختلف قيمة الفاتورة بحسب كمية الغاز التي يستهلكها المواطن خلال الشهر، حيث يتم تقسيم الاستهلاك إلى شرائح، ولكل شريحة سعر محدد للمتر المكعب.

أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل

يمكن للمواطن معرفة قيمة استهلاكه من الغاز الطبيعي من خلال تحديد كمية الأمتار المكعبة التي تم استهلاكها خلال الشهر، ثم احتسابها وفق الشريحة التي ينتمي إليها الاستهلاك.

وتشمل أسعار شرائح الغاز الطبيعي ما يلي:

أول شريحة للغاز.. من صفر إلى 30 مترًا

تضم الشريحة الأولى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يبدأ من صفر وحتى 30 مترًا مكعبًا شهريًا.

ويبلغ سعر المتر المكعب في هذه الشريحة 4 جنيهات.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الاستهلاك الشهري 10 أمتار مكعبة، يتم حساب قيمة الاستهلاك كالتالي:

10 أمتار × 4 جنيهات = 40 جنيهًا.

وبالتالي تكون قيمة الاستهلاك وفق هذا المثال 40 جنيهًا.

ثاني شريحة.. أكثر من 30 مترًا مكعبًا

أما الشريحة الثانية فتبدأ مع الاستهلاك الذي يتجاوز 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ويصل سعر المتر المكعب فيها إلى 5 جنيهات.

ويمكن حساب قيمة الاستهلاك بضرب إجمالي عدد الأمتار المكعبة في سعر المتر.

فإذا بلغ الاستهلاك على سبيل المثال 40 مترًا مكعبًا، يكون الحساب:

40 × 5 = 200 جنيه.

ثالث شريحة.. أكثر من 60 مترًا مكعبًا

وتضم الشريحة الثالثة الاستهلاك الذي يتجاوز 60 مترًا مكعبًا خلال الشهر، ويبلغ سعر المتر المكعب في هذه الشريحة 7 جنيهات.

وإذا سجل العداد استهلاكًا قدره 75 مترًا مكعبًا، يكون الحساب:

75 × 7 = 525 جنيهًا.

وبذلك تصل قيمة الاستهلاك في المثال إلى 525 جنيهًا.

طريقة معرفة استهلاك الغاز من العداد

ويستطيع المشترك متابعة استهلاكه بصورة مستمرة من خلال قراءة الأرقام المسجلة على عداد الغاز الطبيعي، ثم تسجيل القراءة بشكل دوري عبر الوسائل التي توفرها شركات الغاز.

وتساعد القراءة المنتظمة للعداد في متابعة معدلات الاستهلاك، إلى جانب تقليل الاعتماد على القراءات التقديرية عند إصدار الفواتير.

سجل قراءة عداد الغاز من الموبايل

أتاحت شركات الغاز للمواطنين أكثر من وسيلة لتسجيل قراءة العداد، من بينها المواقع الإلكترونية الرسمية والتطبيقات الذكية وخدمات الاتصال الهاتفي.

وتتيح هذه الخدمات للمشترك إرسال قراءة العداد بنفسه، بدلًا من انتظار تسجيلها من خلال مندوب الشركة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز عبر بتروتريد

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا من خلال شركة بتروتريد باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد. اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد. إدخال بيانات المشترك المطلوبة. كتابة القراءة الحالية الموجودة على العداد. الضغط على زر إرسال لتأكيد تسجيل القراءة.

ويجب على المشترك التأكد من إدخال القراءة الظاهرة على العداد بشكل صحيح عند التسجيل.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا

كما يمكن معرفة قيمة فاتورة الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، وذلك بدلًا من الانتظار لمعرفة قيمة الفاتورة عند التحصيل.

وتتم عملية الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.

اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال بيانات المشترك.

الضغط على خيار استعراض الفواتير.

التعرف على قيمة الفاتورة المستحقة.

احسب فاتورة الغاز قبل السداد

ويتيح التعرف على شرائح الاستهلاك وسعر المتر المكعب للمواطن إجراء حساب تقريبي لقيمة استهلاك الغاز خلال الشهر، خاصة إذا كان يتابع قراءة العداد بصورة منتظمة.

ويعتمد الحساب على كمية الغاز المستهلكة، حيث يبلغ سعر المتر 4 جنيهات في الشريحة الأولى، و5 جنيهات في الشريحة الثانية، و7 جنيهات في الشريحة الثالثة وفق مستويات الاستهلاك الموضحة.

وتسهم خدمات تسجيل قراءة العداد والاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الغاز الطبيعي، وتمكينهم من متابعة الاستهلاك ومعرفة قيمة المبالغ المستحقة بصورة أكثر سهولة.