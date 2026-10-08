أعلنت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من أعمال صب بلاطة أرضية مبنى التوربينات بالوحدة الرابعة، على ارتفاع 18 مترًا، في موقع محطة أكويو للطاقة النووية، التي يجري تنفيذها بواسطة شركة “روساتوم.”

روساتوم: اكتمال أعمال صب الخرسانة لبلاطة أرضية مبنى التوربينات بالوحدة الرابعة بمحطة أكويو النووية

وتُعد أعمال صب بلاطة الأرضية عملية إنشائية تهدف إلى إنشاء دعامة أفقية قوية تمنح الهيكل الصلابة اللازمة وتساعده على تحمل الأحمال الديناميكية العالية الناتجة عن تشغيل المعدات، وفقًا لمتطلبات التصميم، وستُستخدم البلاطة الخرسانية التي تم صبها على ارتفاع 18 مترًا كأرضية لمبنى التوربينات، بما يتيح الوصول إلى المعدات الرئيسية لإجراء أعمال الصيانة، بما في ذلك التوربين، ومعدات تدوير العمود، والمولد.

ونفذ فريق من المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة، بلغ عدده 120 شخصًا على مدار ورديتين، هذه الأعمال، وشملت العمليات تركيب حديد التسليح، وضخ 1,801 متر مكعب من الخرسانة باستخدام المضخات، إلى جانب رص الخلطة الخرسانية بإستخدام الاهتزازات للتخلص من الفراغات الهوائية.

وعقب الانتهاء من الأعمال السابقة، انتقل متخصصو محطة أكويو للطاقة النووية إلى مرحلة رئيسية جديدة من أعمال الإنشاء، وهي تجهيز أساسات مولد التوربينات.

وقبل بدء أعمال صب الخرسانة، من المقرر تنفيذ عدة مراحل، تشمل تركيب هياكل معقدة لحديد التسليح مصنوعة من 308 أطنان من الصلب عالي المقاومة، وتركيب الأجزاء المدمجة ومجموعات المراسي بإجمالي وزن يبلغ 69 طنًا، إلى جانب إقامة شدات قادرة على تحمل ضغط كمية كبيرة من الخرسانة تصل إلى 2,238 مترًا مكعبًا.

وقبل بدء أعمال الصب، سيتم إجراء مسح جيوديسي دقيق للتأكد من عدم وجود أي انحرافات، مهما كانت طفيفة، في محاور الأساسات، والتي لا يُسمح بها عند تركيب مولد التوربينات.

وقال سيرجي بوتسكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو للطاقة النووية: "يدخل هذا المشروع الروسي-التركي الضخم مرحلة مهمة ومثيرة للاهتمام، وتجري أعمال الإنشاء في الوحدات الأربع، مع إضافة منشآت جديدة إلى البنية التحتية القائمة، بما يتوافق مع المعايير العالية للقطاع من حيث الموثوقية والقدرة على تحمل الأحمال، وهذه نتائج ملموسة يمكن رؤيتها على أرض الواقع، وقد اكتملت مرحلة رئيسية من أعمال إنشاء مبنى التوربينات بالوحدة الرابعة، وهي عملية معقدة ومتعددة المراحل تطلبت من فريق العمل أعلى درجات الدقة في كل مرحلة، ويُعد تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد وبما يتوافق بدقة مع مواصفات التصميم، عاملًا أساسيًا لضمان التشغيل المتواصل لمحطة أكويو النووية طوال فترة خدمتها بأكملها."

تُعد محطة أكويو للطاقة النووية أول محطة للطاقة النووية يجري إنشاؤها في جمهورية تركيا، ويتضمن مشروع المحطة أربع وحدات للطاقة مزودة بمفاعلات من الجيل الثالث المطور (+3) من طراز VVER روسي التصميم، وتبلغ قدرة كل وحدة 1,200 ميجاوات، كما يُعد مشروع محطة أكويو أول مشروع في قطاع الطاقة النووية عالميًا يتم تنفيذه وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل . (BOO)

ويُعد مبنى التوربينات، أو قسم التوربينات، أحد المكونات الرئيسية لوحدات الطاقة في محطات الطاقة النووية، وفي هذا المبنى، تتحول الطاقة الناتجة عن البخار الساخن القادم من مبنى المفاعل إلى طاقة ميكانيكية تدير التوربين، ثم تتحول هذه الطاقة داخل مولد التوربينات إلى طاقة كهربائية، وتتحمل أساسات مولد التوربينات الأحمال الديناميكية الناتجة عن المعدات الدوارة، كما توفر وضعًا مستقرًا للتوربين والمولد أثناء التشغيل بسرعات دوران عالية.