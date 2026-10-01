روساتوم تنظم البطولة الدولية الرابعة لصيد الأسماك بالقرب من محطة كالينين النووية

نظمت مؤسسة روساتوم الروسية للطاقة الذرية، والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026، البطولة الدولية الرابعة لصيد الأسماك في مدينة أودومليا بمقاطعة تفير، بالقرب من محطة كالينين للطاقة النووية.

تفاصيل البطولة الدولية الرابعة لصيد الأسماك بالقرب من محطة كالينين النووية

وشارك في البطولة 22 من هواة الصيد، من 11 دولة تتعاون مع روساتوم في مشروعات نووية قائمة أو مخطط لها، من بينها بنغلاديش وبيلاروسيا ومصر والمجر والهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وأوزبكستان وجنوب أفريقيا.

كما شارك في الفعالية متخصصون من إدارة حماية البيئة والرصد الإشعاعي بمحطة كالينين للطاقة النووية، التابعة لشركة «روس إنرغوأتوم» ضمن قطاع توليد الكهرباء في روساتوم.

وخلال عملية وزن حصيلة الصيد، أجرى الخبراء قياسات إشعاعية للأسماك باستخدام أجهزة متخصصة، وأكدت نتائج القياسات سلامتها من الناحية الإشعاعية.

وفي منافسات البطولة، فاز الفريق الماليزي بجائزة «أكبر سمكة» بعد اصطياد سمكة من نوع الزندر بلغ وزنها 1.7 كيلوجرام.

وحصل الفريق المجري على جائزة «الإرادة والتحدي للفوز»، فيما فاز الفريق الروسي بجائزة «أكبر حصيلة صيد» بعد تسجيل أكبر كمية من الأسماك التي تعيش في بحيرة أودومليا.

ولم تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، إذ تضمن برنامجها زيارة ميدانية للمشاركين إلى محطة كالينين للطاقة النووية، حيث زاروا قاعات التوربينات وغرف التحكم في الوحدتين رقم 3 و4، وتفقدوا أبراج التبريد، والتقوا بمهندسي المحطة للتعرف بصورة مباشرة على آليات التشغيل وإجراءات السلامة.

كما شمل البرنامج الثقافي زيارة متحف «أتوم» في مركز VDNKh للمعارض في موسكو، إلى جانب عدد من المعالم التاريخية في منطقة المحطة والمتحف المحلي لتاريخ مدينة أودومليا.

وقالت ألكسندرا يوستوس، نائبة المدير العام للاتصالات في شبكة روساتوم الدولية: "أصبحت البطولة الدولية لصيد الأسماك واحدة من أبرز فعاليات روساتوم التثقيفية، إذ تتيح للمشاركين التعرف بصورة مباشرة على الجوانب البيئية المرتبطة بتشغيل محطات الطاقة النووية، كما تمنح ضيوفنا من مختلف الدول فرصة للاطلاع على كيفية تعايش المنشآت النووية مع البيئة المحيطة بها، والدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المنشآت في دعم تنمية المجتمعات المحلية، وتساعد مثل هذه الفعاليات أيضاً على تعزيز الشفافية وبناء حوار قائم على الثقة مع المجتمعات في الدول التي تطور برامجها النووية".

ومن جانبه، قال رسلان ألييف، كبير المهندسين بمحطة كالينين للطاقة النووية: "كان استضافة هذه الفعالية شرفاً ومسؤولية كبيرة بالنسبة لمحطة كالينين. فقد أتاحت لنا فرصة استقبال ممثلين من عدد كبير من الدول وتعريفهم عن قرب بكيفية عمل المحطة، وإجراءات الأمان المطبقة، ومعايير الحماية البيئية التي نلتزم بها".

وقال محمد فيروز عبد الفريد، أحد أعضاء الفريق الماليزي، تعليقاً على مشاركته: "مارس فريقنا الصيد في البحيرة المجاورة لمحطة الطاقة النووية، وكانت فرصة لرؤية البيئة المحيطة بالمحطة بصورة مباشرة، وقد أسعدني أن نتمكن من صيد أكبر سمكة في البطولة، وهي سمكة زندر بلغ وزنها 1.7 كيلوجرام، وهي أيضاً أكبر سمكة اصطدتها في حياتي، وأعتقد أن النتيجة جاءت بفضل العمل الجماعي والتوجيه الذي تلقيناه من قائد القارب حول طبيعة البحيرة وأفضل طرق الصيد فيها".

وتطبق محطة كالينين للطاقة النووية برنامجاً مستمراً للحد من الأثر البيئي والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية، وفي عام 2025، نفذت المحطة أربع فعاليات لدعم وتنمية المخزون السمكي، ليصل إجمالي المخزون في بحيرتي بيسفو وأودومليا إلى نحو 740 طناً. كما احتلت محطة كالينين للطاقة النووية المركز الأول بين منشآت روساتوم في المسابقة السنوية «المنظمة النموذجية بيئياً في القطاع النووي» لعام 2025.

وتشير نتائج الرصد البيئي المستمر إلى استقرار الوضع البيئي في المنطقة المحيطة بالمحطة، مع بقاء تأثير عملياتها على المياه السطحية والجوفية والتربة والهواء ومستويات الإشعاع في البيئة ضمن المستويات المحددة وفق المتطلبات والمعايير المعمول بها.

وتُعد البطولة الدولية لصيد الأسماك إحدى الفعاليات التثقيفية والتعليمية الدورية لشركة "روساتوم"، حيث تجمع هواة الصيد وممثلي وسائل الإعلام والخبراء من مختلف دول العالم. وتُقام المنافسات في الخزانات المائية الواقعة بالقرب من محطات الطاقة النووية.

وقد أُقيمت النسختان الأوليان بالقرب من محطة لنينغراد للطاقة النووية، بينما أُقيمت البطولة في عام 2025 خارج روسيا لأول مرة؛ وذلك في ولاية مرسين (تركيا)، بجوار موقع إنشاء محطة "أكويو" للطاقة النووية مباشرةً.

كما تقع محطة كالينين للطاقة النووية في شمال إقليم تفير ضمن مقاطعة أودومليا البلدية، وعلى بُعد 150 كم من مدينة تفير، و350 كم من موسكو، و450 كم من سانت بطرسبرغ بالقرب من بحيرة أودومليا، وتبلغ القدرة المركبة للمحطة 4000 ميجاوات، وتتكون من مرحلتين تضم كل منهما وحدتي طاقة بمفاعلات من طراز "VVER" بقدرة 1000 ميجاوات لكل وحدة.

وتحتل مفاعلات "VVER" حاليًا مكانة رائدة عالميًا من حيث الأمان والموثوقية، بفضل قدرتها الإنتاجية العالية وكفاءتها الاقتصادية التي أثبتها تشغيلها الناجح الخالي من الأعطال لأكثر من 1000 عام-مفاعل، وتُعد محطة كالينين أكبر منتج للكهرباء في الجزء الأوسط من روسيا، حيث تولد 82% من إجمالي الكهرباء المنتجة في إقليم تفير، و14% في المنطقة الفيدرالية المركزية، فيما تبلغ حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء لشركة "JSC Rosenergoatom Concern" نحو 15%. كما تُعد المحطة مركز توظيف رئيسي في المنطقة؛ حيث توفر بالتعاون مع المقاولين فرصة عمل لنحو 30% من السكان القادرين على العمل في مقاطعة أودومليا البلدية.

وتواصل روسيا تطوير تعاملها بشكل نشط مع جميع الدول المهتمة من خلال تنفيذ المشروعات الدولية الكبرى، وتشارك روساتوم وشركاتها التابعة بفاعلية في هذه الجهود.