بدعم من مؤسسة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح ، اختُتمت يومي 14 و15 سبتمبر نهائيات البطولة الدولية للطلاب "Global HackAtom" في مدينة يكاترينبورغ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشباب الدولي 2026، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 80 فائزًا بالتصفيات الوطنية من 15 دولة، من بينها مصر وروسيا، في إطار فعاليات المهرجان الدولي التي جمعت شبابًا وطلابًا من مختلف دول العالم.

وجاءت النهائيات هذا العام تحت شعار ابتكار رؤية مستقبلية للمدن "النووية"، وعلى مدار 20 ساعة، عملت الفرق الطلابية على تطوير مشروعاتها وإعدادها لعرضها أمام لجنة التحكيم، وأشادت لجنة التحكيم، التي ضمت ممثلين عن مجموعة FESCO للنقل، ومحطة بيلويارسك للطاقة النووية، والمنظمة المستقلة غير الربحية "طاقة التنمية" التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية، بمستوى استعداد الطلاب والمشروعات التي قدموها.

وهنأ سيرجي كيريينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة في الاتحاد الروسي، المشاركين والفائزين في البطولة الدولية للطلاب "Global HackAtom".

وحصد فريق "Beyond Reason" من روسيا المركز الأول في النهائيات عن مشروعه لإنشاء وتطوير مدينة "إلكترو-مورسك" النووية بحلول عام 2050، وجاء فريق "University of Zululand Collective" من جنوب أفريقيا في المركز الثاني عن مفهومه لإنشاء مدينة نووية متكاملة للمستقبل في جنوب شرق أفريقيا بحلول عام 2050، فيما حصل فريق "Nuclear Nomad" من قيرغيزستان على المركز الثالث عن مشروعه لإنشاء مدينة نووية عائمة ومستقلة.

وخلال حفل توزيع الجوائز الرسمي، حصل الفريق من المجر على جائزة خاصة من الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب، بينما حصل الفريق من صربيا على جائزة "طاقة الشباب" الخاصة، التي أطلقتها إدارة مهرجان الشباب الدولي، كما حصلت ناميبيا على جائزة مميزة من مشروع "Obninsk Tech"، تمثلت في دعوة للمشاركة في المدرسة الصيفية لمشروع "Obninsk Tech" لعام 2027.

وقال سيرجي كيريينكو، النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة في الاتحاد الروسي: "أتمنى أن تتحقق أحلامكم الأكثر طموحًا، وأن تتحول المشروعات التي وُلدت للتو خلال بطولة Global HackAtom إلى واقع، فلا يوجد ما هو أكثر سعادة من رؤية الحلم يتحول إلى حقيقة، تمتلك مشروعاتكم القدرة على تغيير العالم، والأهم من الاختراقات التكنولوجية والاكتشافات العلمية التي تقدمونها هو مدى قدرتها على خدمة الناس وإحداث تغيير حقيقي في حياة مجتمعاتكم، ومن المهم أن نتذكر دائمًا أن كل ما نفخر به اليوم كان يومًا ما حلمًا لشخص ما".

وقالت تاتيانا تيرينتييفا، نائب المدير العام للموارد البشرية في مؤسسة روساتوم الحكومية، مخاطبةً المشاركين: "لقد اكتسبتم خبرة فريدة، وكونتم صداقات والتقيتم بأشخاص يشاركونكم أفكاركم وطموحاتكم، وأصبحتم جزءًا من مجتمع مهني دولي كبير، فالتكنولوجيا النووية لا تعرف حدودًا، وكذلك مجتمع من يعملون على تطويرها. وآمل بصدق أن يواصل العديد منكم العمل على المشروعات التي قدمتموها، وأن تسهموا بشكل ملموس في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وتطوير مدن نووية من الجيل القادم، إن مستقبلنا التكنولوجي المشترك بين أيديكم. وروساتوم دائمًا ما تفتح أبوابها أمامكم، ونتطلع إلى رؤيتكم ضمن مشروعاتنا وفي عائلتنا المهنية الكبيرة".

من جانبه، قال إيجور كفياتكوفسكي، المدير العام لشبكة روساتوم الدولية: "تُعد بطولة Global HackAtom الدولية منصة فريدة للمواهب الشابة، وقد أُقيمت التصفيات الوطنية في 15 دولة، فيما يتوسع نطاقها الجغرافي عامًا بعد عام، لتصبح فعالية عالمية بحق. وتجمع البطولة آلاف الطلاب من مختلف أنحاء العالم، من جنوب شرق آسيا وحتى أمريكا اللاتينية.

وتوفر فعاليات HackAtom للشباب فرصة فريدة لإظهار معارفهم ومهاراتهم وإبداعاتهم من خلال العمل على تحديات واقعية تواجه كبرى الشركات والحكومات حول العالم اليوم. ويطور المشاركون حلولًا في مجالات تشمل التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، ودمج الحلول التكنولوجية المتقدمة في الحياة اليومية. وأنا على ثقة بأن الأفكار التي يطرحها هؤلاء الشباب الموهوبون تضع بالفعل أسس المستقبل. فهم، برؤاهم الجديدة وحلولهم الجريئة، من سيشكلون عالم الغد".

وتُعد" Global HackAtom" بطولة دولية للطلاب، يتنافس خلالها المشاركون على حل مشكلات واقعية تواجه الصناعة النووية خلال 24 ساعة. وتُقام البطولة للمرة الثانية بهذا الشكل، وتتضمن مرحلتين: جولات الاختيار الوطنية والنهائي الكبير في روسيا. وقد أُقيمت الجولات الوطنية في 15 دولة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، واستنادًا إلى نتائج هذه المراحل، تتنافس الفرق الوطنية الفائزة من الدول الـ15 على لقب أبطال Global HackAtom في النهائيات التي تُقام في روسيا ضمن فعاليات مهرجان الشباب الدولي خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر في يكاترينبورغ.

وتنظم مؤسسة "روساتوم" الحكومية البطولة في إطار المركز الدولي العلمي والتعليمي "Obninsk Tech"، بهدف نشر المعرفة بالتكنولوجيا النووية بين الشباب. ويُعد "Obninsk Tech" مركزًا علميًا وتعليميًا دوليًا للتعليم في مجال الطاقة النووية والمجالات ذات الصلة، ومركزًا لتطوير التقنيات التعليمية الحديثة، وواجهةً للمنتجات الموجهة للتصدير من شركات التكنولوجيا الفائقة الروسية، ومقرًا لعقد المؤتمرات والمعارض والمدارس الدولية.

وتعمل روسيا باستمرار على تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. وعلى الرغم من القيود الخارجية، يعمل الاقتصاد المحلي على زيادة إمكاناته التصديرية، من خلال توريد السلع والخدمات والمواد الخام إلى مختلف أنحاء العالم. كما تتواصل مشروعات الطاقة الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء أجانب. وتشارك "روساتوم" بنشاط في هذه الجهود.