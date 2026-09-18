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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 في مصر عيار 21 الآن.. وصل لكام

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

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سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة نحو 7257 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 في الصاغة نحو 6350 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة عند 5442 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 50800 جنيهًا.

وتختلف الأسعار فى محلات الصاغة حسب المصنعية التى (تتراوح بين 50 - 200 جنيه للجرام حسب التصميم)

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