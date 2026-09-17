مرتبات سبتمبر 2026..موعد الصرف وجدول الرواتب بعد الزيادة الجديدة وأماكن الحصول عليها

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، بالتزامن مع اهتمام الموظفين بالتعرف على مواعيد إتاحة الرواتب والمستحقات المالية، إلى جانب قيمة المرتبات وفقًا للزيادات الجديدة والحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين بالدولة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالجهات الحكومية اعتبارًا من الموعد المحدد في جدول صرف المرتبات، مع إتاحة المستحقات عبر عدد من قنوات الصرف المختلفة، بما يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم دون الحاجة إلى التكدس أمام مقار الجهات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة، وذلك وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري والجهات الحكومية.

ويأتي تحديد موعد صرف المرتبات ضمن الجدول الشهري الذي تعلنه وزارة المالية لتنظيم عملية إتاحة مستحقات الموظفين، بما يضمن توزيع عمليات الصرف على القنوات المصرفية والإلكترونية المختلفة.

وكانت وزارة المالية قد خصصت أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين، وفقًا للمواعيد المحددة من جانب الوزارة.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026

تتوافر أمام العاملين بالدولة عدة وسائل للحصول على مرتبات سبتمبر 2026، وذلك من خلال القنوات المخصصة لصرف المستحقات المالية.

ويمكن للموظفين صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، بالإضافة إلى فروع البنوك المصرية، وفقًا لمواعيد العمل والقواعد المنظمة لعمليات السحب.

كما تشمل وسائل صرف المرتبات مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة.

وتساعد تعدد قنوات صرف المرتبات على تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، خاصة مع اعتماد الدولة بصورة متزايدة على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

جدول مرتبات سبتمبر 2026 بعد الزيادة الجديدة

تختلف قيمة مرتبات العاملين بالدولة في سبتمبر 2026 بحسب الدرجة الوظيفية، وفقًا للجدول المعلن للرواتب بعد الزيادة الجديدة.

وبحسب البيانات الواردة في جدول المرتبات، يبلغ راتب شاغلي الدرجة الممتازة نحو 14 ألفًا و900 جنيه، بينما يصل راتب شاغلي الدرجة العالية إلى 12 ألفًا و900 جنيه.

وفيما يتعلق بدرجة مدير عام أو ما يعادلها، يبلغ الراتب نحو 11 ألفًا و400 جنيه، بينما يصل راتب شاغلي الدرجة الأولى إلى 10 آلاف و800 جنيه.

قيمة مرتبات الدرجات الوظيفية المختلفة

ويبلغ راتب الدرجة الثانية وفق جدول المرتبات الجديد نحو 9 آلاف و500 جنيه، بينما يسجل راتب الدرجة الثالثة التخصصية نحو 9 آلاف و100 جنيه.

أما راتب الدرجة الرابعة فيصل إلى نحو 9 آلاف و300 جنيه، في حين يبلغ راتب الدرجة الخامسة نحو 9 آلاف و100 جنيه.

وبالنسبة إلى شاغلي الدرجة السادسة، يصل الراتب إلى نحو 8 آلاف و100 جنيه، وفق الأرقام الواردة في جدول المرتبات الجديد.

وتأتي هذه القيم في إطار تطبيق الزيادات المقررة على أجور العاملين بالدولة، مع اختلاف قيمة المستحقات النهائية التي يحصل عليها كل موظف بحسب درجته الوظيفية والعلاوات والبدلات والمستحقات الأخرى المقررة له.

تفاصيل صرف مرتبات سبتمبر 2026 للموظفين

ومن المنتظر أن تتاح مرتبات شهر سبتمبر للموظفين بدءًا من الموعد الذي حددته وزارة المالية، على أن يتمكن العاملون من سحب مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويُنصح الموظفون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات التابعين لها، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الإتاحة الفعلية للمرتبات وأي تحديثات قد تطرأ على جداول الصرف.