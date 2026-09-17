بسلة في البن وزيوت مستعملة.. ضبط أطنان من السلع المغشوشة والمواد الفاسدة في الجيزة

حملات التموين في الجيزة.. كشفت ضربة تموينية حاسمة عن تفاصيل صادمة لجرائم الغش التجاري وإعادة تدوير المخلفات الخطرة لبيعها للمواطنين في الجيزة، بعدما سقطت عدة مصانع غير مرخصة "بئر سلم" في قبضة الأجهزة الرقابية بالجيزة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات مشددة أصدرها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، لردع الممارسات غير المشروعة التي تمس صحة المستهلكين وضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

بطاطس مجهولة ولانشون بلا بيانات في كرداسة والحوامدية

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أسفرت الحملات المكثفة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة عن مداهمة منشأة غير مرخصة بنطاق مركز ومدينة كرداسة، حيث تبين قيام القائمين عليها بإعادة تعبئة 7.5 طن من البطاطس مجهولة المصدر والتي تفتقر لأي بيانات صحية أو تجارية.

بطاطس مجهولة المصدر

ولم تتوقف الضبطيات عند هذا الحد، بل امتدت المداهمات إلى مدينة الحوامدية، حيث تمكن المفتشون من ضبط 9 أطنان من اللانشون مجهول المصدر والمدون عليه بيانات وهمية، مما كان يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين قبل طرحه في الأسواق.

مصنعات لحوم فاسدة

إعادة تدوير زيوت السيارات والمأكولات المستعملة في الهرم وأكتوبر والوراق

وفي واحدة من أخطر المخالفات التي تم رصدها، وجهت الحملات ضربة قوية لشبكات إعادة تدوير زيوت السيارات والمواد المستعملة، حيث تم ضبط 14 طنًا من زيوت السيارات المستعملة المعدة لإعادة التدوير داخل ورشة ومخزن غير مرخص بنطاق حي الهرم.

كما نجحت الأجهزة التموينية بمدينة السادس من أكتوبر في التحفظ على 7,670 لترًا من زيوت السيارات التي أعيد تدويرها بطرق غير آمنة، بالإضافة إلى ضبط 1,220 كجم من زيوت الطعام المستعملة ومجهولة المصدر بناحية حي الوراق، قبل إعادة تصفيتها وتعبئتها مجددًا.

قهوة بنوى البلح

قهوة بنوى البلح والبسلة.. خبايا مصنع المغشوشات في أوسيم

وجاءت المفاجأة الكبرى خلال مداهمة أحد أوكار التصنيع بمركز أوسيم، حيث تم كشف النقاب عن كميات من البن المغشوش بلغت 1,255 كجم. وتبين من الفحص المبدئي تعمد إضافة مطحون البسلة ونوى البلح لزيادة الوزن وإيهام المستهلكين بأنه بن طبيعي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب جودة المنتج وصحة المستهلك.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت والمخالفين، والتحفظ على جميع المضبوطات وإغلاق الأماكن غير المرخصة، تمهيدًا لإحالة المحاضر والوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك

من جانبه، شدد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، على أن المديرية ماضية في تنفيذ خطة رقابية صارمة تشمل كافة مراكز وأحياء المحافظة، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، والتصدي لكل من يسعى للتلاعب بأقوات الناس أو غش السلع والأوزان.