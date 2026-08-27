دقيق مدعم وسلع مجهولة المصدر.. حملات تموين الجيزة تكشف مخالفات بالملايين في شهر

مخالفات تموينية في الجيزة.. تمكنت الحملات التموينية في محافظة الجيزة من ضبط 3231 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر، والتحفظ على كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وبحسب بيان اطلع عليه الموجز، تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر، واطلع على تقرير يتضمن نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

حملات رقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود

أكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات التموينية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

دقيق مدعم

ضبط 32.5 طن دقيق بلدي مدعم

أوضح التقرير أن جهود التفتيش على المخابز البلدية والسياحية أسفرت عن ضبط 32.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق السياحي مجهول المصدر.

ضبط 126 طن دواجن و52.8 طن سكر

في مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة، أسفرت الحملات عن ضبط نحو 126 طنًا من الدواجن ومصنعاتها، و6.5 طن من الجبنة، و52 طنًا و800 كجم من السكر الحر، و600 كجم من السكر التمويني.

لحوم فاسدة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 984 زجاجة زيت تمويني، وما يقرب من 3 أطنان من زيت الطعام مجهول المصدر، و29 ألف زجاجة مشروب طاقة، و6750 لترًا من العصائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 1872 بطاقة تموينية تم ضبطها بالمخالفة للقانون.

ضبط 248 أسطوانة بوتاجاز و26.3 ألف لتر وقود

أسفرت حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود عن ضبط 248 أسطوانة بوتاجاز، و26 ألفًا و300 لتر من البنزين والسولار، وطنين من زيوت وشحوم السيارات.

بطاقات تموينية

استمرار الحملات اليومية على المخالفات التموينية

شدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات التموينية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

10.3 مليون جنيه غرامات على أصحاب المخابز

أوضح بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم خلال شهر يوليو تحصيل 10 ملايين و378 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية، مع تحرير 3231 محضرًا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.