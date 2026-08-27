محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة إهناسيا لاستكمال منظومة المخططات التفصيلية

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا، على مساحة إجمالية تبلغ (538.1 فدانًا)، منها (36.31 فدانًا للخدمات الإقليمية)، لتستكمل المحافظة بذلك منظومة المخططات التفصيلية لمدنها السبع، في خطوة مهمة لتنظيم النمو العمراني، ودعم جهود الدولة في إحكام إدارة الأراضي والتوسع العمراني بصورة مخططة.

ويُعد اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا ثمرة سلسلة من الإجراءات الفنية والمراجعات والتنسيق بين الجهات المعنية، حيث تم إعداد المخطط بمعرفة "مركز الاستشارات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة"، في إطار بروتوكول التعاون بين (وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، فيما تمت مراجعة المخطط وتدقيقه فنيًا من جانب (الهيئة العامة للتخطيط العمراني)، للتأكد من توافقه مع الاشتراطات والضوابط التخطيطية ومطابقته للأوضاع العمرانية القائمة.

ويمر إعداد المخطط التفصيلي بعدة مراحل فنية متكاملة، لضمان خروجه بالصورة المثلى وتحقيق أهدافه في تنظيم التنمية العمرانية؛ حيث تبدأ "المرحلة الأولى" بإجراء دراسات الوضع الراهن والرفع العمراني على الطبيعة، بما يتيح تحديد الأوضاع والاستخدامات القائمة بصورة دقيقة، ثم تأتي "المرحلة الثانية" والخاصة بإعداد المخطط التفصيلي للمدينة، وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات بنائية وتخطيطية، وذلك بعد المراجعة والتدقيق بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بينما تشمل "المرحلة الثالثة" مخرجات المخطط التفصيلي، ومن بينها توقيع الإحداثيات المساحية للبلوكات والطرق بالمدينة، بما يوفر أساسًا دقيقًا ومرجعية واضحة لتنفيذ المخطط على أرض الواقع.

وعقب استكمال المراحل الفنية والمراجعات اللازمة، تولت محافظة بني سويف، من خلال أجهزتها المختصة، متابعة واستكمال الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية، ومراجعة الملاحظات الواردة على المخطط والعمل على سرعة استيفائها، وصولًا إلى اعتماد المخطط من السيد المحافظ، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المقررة وبدء العمل به.

ويمثل اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا أهمية كبيرة في تنظيم عملية البناء والتعامل مع طلبات التراخيص، وتحديد الاستخدامات ومناطق الخدمات والامتدادات العمرانية، بما يسهم في الحد من النمو العشوائي، والحفاظ على الأراضي وممتلكات المواطنين، وتحسين البيئة العمرانية، فضلًا عن دعم التخطيط المستقبلي لشبكات المرافق والطرق والمحاور والخدمات بما يتناسب مع احتياجات المدينة.

وأكد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف أن استكمال المخططات التفصيلية لمدن المحافظة السبع يمثل إنجازًا مهمًا في ملف التخطيط العمراني، ويعكس حرص المحافظة على استكمال الأطر التخطيطية اللازمة لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة، مشيرًا إلى أن وجود مخطط تفصيلي معتمد يتيح التعامل مع العمران وفق رؤية واضحة، ويساعد على تيسير الإجراءات القانونية الخاصة بالبناء والتراخيص، ويحد من التعديات والمخالفات، ويحافظ على حقوق المواطنين وأراضي الدولة.

وأثنى المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز على جهود وتعاون كافة الجهات المشاركة في إعداد ومراجعة واستكمال إجراءات اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا، وفي مقدمتها *وزارة التنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز الاستشارات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة*، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في استكمال هذا الملف وفق الضوابط والإجراءات المقررة.

كما أثنى المحافظ على جهود فريق العمل بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، وما بذلوه من متابعة وتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وسرعة التعامل مع الملاحظات واستيفاء المتطلبات اللازمة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تحديث المنظومة التخطيطية ومتابعة احتياجات المدن والتجمعات العمرانية، بما يدعم خطط التنمية ويحافظ على حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس رامي رجب عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، أن الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، كثفت خلال الفترة الماضية جهودها لمتابعة مراحل إعداد ومراجعة المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والتأكد من مطابقة المخطط للوضع العمراني القائم على الطبيعة، وسرعة استيفاء الملاحظات الفنية، بما أسهم في الوصول إلى مرحلة الاعتماد.

وأضاف أن المحافظة، وفي إطار حرصها على تحديث المنظومة التخطيطية ومواكبة التغيرات العمرانية واحتياجات التنمية، نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في استكمال اعتماد وتحديث المخططات التفصيلية لمدن المحافظة السبع، بما يمثل نقلة مهمة في منظومة التخطيط العمراني بالمحافظة، ويوفر إطارًا واضحًا للتنمية العمرانية الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد المخطط من جانب المحافظة يمثل إحدى المراحل الرئيسية في مسار استكمال الإجراءات، حيث سيتم عرض اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا على (المجلس التنفيذي للمحافظة) في جلسته القادمة، لاستكمال الإجراءات المقررة، تمهيدًا للنشر في الجريدة الرسمية وبدء العمل بالمخطط وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وشهد اعتماد المخطط التفصيلي حضور السيد كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندس رامي رجب عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والدكتور وليد عامر رئيس فريق عمل إعداد المخطط، والمهندسة إيمان عزت بإدارة التخطيط العمراني.