موعد مباراة الأهلي ضد زد في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة قوية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز أمام زد لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وكان الفريق قد حقق الفوز في الجولة الأولي أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وقد تشهد مواجهة زد تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق بعودة إمام عاشور و ياسر إبراهيم.

موعد مباراة الأهلي ضد زد

يلتقي فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، مساء غد الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق زد التي تجمعهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والمقررة مساء غد الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد زد

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد زد حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، عمرو الجزار، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

عودة إمام عاشور لقائمة الأهلي ضد زد

من المنتظرأن تشهد قائمة الأهلي لمواجهة زد عودة إمام عاشور لقائمة الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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