موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

عشاق القلعة البيضاء علي موعد مع الإثارة والمتعة، عبر متابعة مباراة الزمالك ضد نظيره فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الزمالك لتحقيق فوزه الأول في الدوري أمام البنك الأهلي عقب تعادله في الجولة الأولي من البطولة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري ويعاني الفريق من عدد من الأزمات هيمنت علي استعداداته للموسم الجديد في مقدمتها إيقاف القيد وأزمة غياب بيزيرا عن الفريق حتي الأن.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

يلتقي فريق الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي حيث من المنتظر أن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد إسماعيل، ومحمود بنتايك

خط الوسط: أحمد فتوح ،محمد شحاتة ،آدم كايد

خط الهجوم: عدي الدباغ ،شيكو بانزا، ناصر منسي

الزمالك يخشي نزيف النقاط بالدوري

يخشي فريق الزمالك مواصلة رحلة نزيف النقاط ببطولة الدوري أمام البنك الأهلي، وكان الفريق قد تعادل أمام الاتحاد بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولي بالبطولة.

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الجاري وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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