بحضور أبطاله..«الست لما» يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير

احتفل صُنّاع وأبطال فيلم «الست لما» بالعرض الخاص للعمل في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الإثنين، داخل سينما فوكس، وسط حضور جماهيري كبير، في أجواء احتفالية شهدت حضور عدد من نجوم الفيلم وصُنّاعه.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمة يسرا، إلى جانب عدد من أبطال الفيلم، من بينهم ياسمين رئيس ودنيا سامي، وذلك بعد غيابهن عن العرض الخاص الذي أُقيم في مدينة السادس من أكتوبر بمصر الأسبوع الماضي.

ويضم فيلم «الست لما» في بطولته كلًا من يسرا، ودرة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى السبكي ورنا السبكي.

كما يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي يتناول طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال شخصية «دينا الكردي» التي تجسدها النجمة يسرا، والتي تطلق حملة تحمل اسم "فيتو"، تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد الأحداث وتشتعل المواجهة بين الطرفين.

ويطرح الفيلم من خلال أحداثه مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات داخل المجتمع، في معالجة تسعى إلى فتح مساحة للنقاش حول عدد من القضايا الشائكة التي تفرض نفسها على الواقع العربي.