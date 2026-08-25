بقرى ومراكز بنى سويف إزالة 14 حالة تعد ورفع 115 طن قمامة

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة بنى سويف جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، ومواجهة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء، ومتابعة ملفات التصالح، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى.

وفي هذا السياق التقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أحمد علاء الدين عددًا من المواطنين واستمع إلى طلباتهم ومناقشتها وبحث سبل التعامل معها، كما تابع أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، حيث تم توريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا. وفي قطاع الكهرباء، تمت صيانة كشافات الإنارة بشوارع وسط المدينة، في إطار الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وترشيد استهلاك الكهرباء. وعلى مستوى القرى، نفذت الوحدة المحلية لقرية طنسا حملة نظافة بطريق الشراهنة بدءًا من عزبة نجيب مرورًا بعزبة أبو عدس وقرية غياضة الغربية وقرية أم الجنازير، فيما جرى تمهيد وتسوية طريق قمبش/البكرية وعدد من شوارع قرية قمبش، كما شهد مدخل قرية فزارة بصفط راشين أعمال نظافة ورفع للتراكمات، وقامت الوحدة المحلية لقرية هلية بري الأشجار بالمدخل الشرقي للقرية.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة موسعة شملت شارع جمال عبد الناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، وشارع سعد زغلول، وشارع مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة السوق، ومنطقة غرب البلد، ومنطقة الجامع الكبير، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما نفذت الوحدة إزالات مكبرة بحضور السيد مصطفى الدمرداش نائب رئيس المركز وقوة مكبرة من الشرطة، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 12 قيراطًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصل مدحت صلاح رئيس المركز متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي حيث استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين المتعلقة بملفات التصالح، وتم التعامل معها وحلها في حينها، كما وجه العاملين بالمركز بسرعة إنهاء معاملات المواطنين وعدم تأخيرهم. وفي قطاع النظافة، نفذت حملة مدعومة بمعدات الحملة الميكانيكية أعمال مسح للطريق الدائري وشارع الإبراهيمية ومدخل الفشن، مع رفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع ونقلها إلى مصنع تدوير النفايات بسمسطا، و تمت متابعة تسليم الأسمدة الزراعية للجمعيات بقرى الفشن لتوزيعها على المزارعين وفقًا للحصر الفعلي للأراضي المنزرعة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن التجمعات بمدينة إهناسيا وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، كما تمت متابعة حملة طرق الأبواب لتوجيه المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح ،بالتوازي مع استمرار الوحدات المحلية القروية في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، كما نُفذت حملة نظافة موسعة بعدد من شوارع المدينة، تضمنت تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدد من الإنذارات للمخالفات البيئية وإشغالات الطرق.