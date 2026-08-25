عمر كمال يوضح حقيقة أغنية "الشيطان السالك" ويعتذر للجمهور:لم أتجرأ على ديني

رد الفنان عمر كمال على حالة الجدل التي أثارها تداول مقطع من أغنية قديمة له، تضمنت كلمات اعتبرها البعض مسيئة أو تحمل إساءة للدين والملائكة، مؤكدًا أن الأغنية تعود إلى سنوات ولم يتم طرحها للجمهور من الأساس، وأن الكلمات المتداولة تم اقتطاعها من عمل لم يكتمل نشره.

وأوضح عمر كمال، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه فوجئ بإعادة تداول جزء من الأغنية بعد مرور عدة سنوات، وهو ما دفعه إلى الخروج لتوضيح حقيقة الأمر ومنع تفسير الكلمات بعيدًا عن سياقها.

عمر كمال يكشف تفاصيل أغنية «الشيطان السالك»

وقال عمر كمال إنه يعمل على الأغنية منذ نحو 4 سنوات، وكانت تتضمن في أحد مقاطعها عبارة «أنا الشيطان السالك يا ملايكة يا منافقين»، موضحًا أن المقصود من الكلمات كان تقديم صورة فنية تقوم على المقارنة بين شخص يرى نفسه سيئًا، وآخرين يظهرون بصورة الملائكة رغم وجود عيوب لديهم.

وأشار إلى أن الفكرة التي كان يريد التعبير عنها من خلال المقطع هي أن الإنسان قد يصف نفسه بالشر أو يراه الآخرون بصورة سيئة، بينما يظهر أشخاص آخرون بصورة مثالية أمام الناس، رغم وجود تصرفات أو جوانب سلبية في شخصياتهم.

وأضاف أن الكلمات كانت جزءًا من أغنية يجري تنفيذها في ذلك الوقت، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من العمل وعرضه على عدد من الأشخاص المقربين منه.

لماذا لم يطرح عمر كمال الأغنية؟

وكشف عمر كمال أن الأغنية لم يتم طرحها للجمهور بعدما تلقى ملاحظات من المحيطين به بشأن الكلمات، موضحًا أن البعض حذره من إمكانية فهم العبارة المتداولة بأكثر من معنى، وأنها قد تحمل دلالات غير مقصودة.

وقال إنه حاول تغيير الكلمات، لكنه في النهاية قرر إغلاق ملف الأغنية وعدم طرحها، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء عدم نشرها كان التخوف من احتوائها على كلمات قد تكون غير مناسبة أو تحمل إساءة دينية.

وأوضح أن الأغنية القديمة ظلت بعيدة عن الجمهور طوال السنوات الماضية، إلا أن مقطعًا منها ظهر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في إعادة الجدل حولها.

«مش ممكن أتجرأ على ربنا أو ديني»

وشدد عمر كمال على أن تربيته ونشأته لا تسمحان له بالتعمد في الإساءة إلى الدين، قائلًا إنه نشأ في بيت متدين، مؤكدًا أن أحدًا ممن يعرفونه جيدًا لا يمكن أن يتصور أنه يتعمد الإساءة إلى الله أو الدين.

وقال الفنان إنه لا يوجد عقل أو منطق يجعله يتعمد استخدام كلمات من شأنها الإساءة إلى معتقداته الدينية، موضحًا أن قراره بعدم طرح الأغنية جاء تحديدًا بسبب إدراكه لاحتمالية إساءة فهم الكلمات.

وأكد أن المقطع المتداول لا يمثل عملًا مطروحًا رسميًا ضمن أعماله الفنية، وإنما جزء من أغنية قديمة لم يتم طرحها، وهو ما دعا إلى ضرورة توضيح ملابسات ظهورها وتداولها مرة أخرى.

عمر كمال يعتذر للجمهور

ووجه عمر كمال اعتذارًا إلى كل من شاهد المقطع المتداول أو استمع إلى الكلمات وفهمها بصورة مختلفة عن المقصود منها، مؤكدًا أنه يتفهم حالة الغضب أو الاستياء التي قد تنتج عن تداول مثل هذه الكلمات دون معرفة خلفياتها.

وقال إن إعادة نشر المقطع من وقت إلى آخر تتسبب في إثارة المشكلة من جديد، رغم أن الأغنية لم تنزل رسميًا ولم تكن متاحة للجمهور في صورتها النهائية.

تفاصيل إعادة تداول الأغنية

وأشار عمر كمال إلى أنه لا يعرف سبب استمرار ظهور هذه الكلمات وإعادة تداولها كل فترة، خاصة أن الأغنية تعود إلى نحو 4 سنوات ولم يتم طرحها رسميًا، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حاليًا هو مقطع قديم من مرحلة تنفيذ العمل.

وتأتي تصريحات عمر كمال في أعقاب انتشار المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من المستخدمين وانقسام في التعليقات بين من انتقد الكلمات، ومن طالب بسماع توضيح الفنان بشأن سياقها.

وأكد عمر كمال في نهاية حديثه أن الأغنية لم يتم طرحها بسبب تحفظه على بعض الكلمات، وأنه اختار عدم نشرها بعدما أدرك أنها قد تُفهم بطريقة غير مقصودة، مجددًا اعتذاره لكل من شعر بالاستياء من المقطع المتداول.