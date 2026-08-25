ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميني باص وميكروباص وتريلا في مطروح

شهد طريق محور الضبعة في اتجاه جنوب رأس الحكمة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع بين ميني باص وميكروباص وسيارة نقل ثقيل «تريلا»، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء ضحايا حادث مطروح

وحصلنا على أسماء ضحايا الحادث، الذي وقع على طريق محور الضبعة، حيث استقبل مستشفى مطروح العام 7 حالات وفاة، وهم:

فرج عوض الله فانوس – من طنطا.

محمود محمد نجيب – من القليوبية.

جون يسري يعقوب – من الإسكندرية.

يحيى الرفاعي يحيى.

جرجس صبحي بشرى – من المنيا.

إسلام فتحي علي – من القليوبية.

عرفان علي عبد المنعم.

وتواصل الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بشأن المتوفين، بالتزامن مع متابعة حالة المصابين داخل المستشفى.

8 مصابين في حادث محور الضبعة

كما استقبل مستشفى مطروح العام 8 مصابين نتيجة حادث التصادم، وتنوعت الإصابات بين الاشتباه في الارتجاج والكسور والجروح والنزيف، وجاءت بياناتهم على النحو التالي:

مجدي صالح أحمد، 30 عامًا، من المنصورة: اشتباه ما بعد الارتجاج وآلام بالظهر.

اشتباه ما بعد الارتجاج وآلام بالظهر. مصطفى سعيد إبراهيم، 26 عامًا، من الإسكندرية: سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. عبد الله حسن إبراهيم، 29 عامًا، من طنطا: جرح متهتك بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرح متهتك بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج. رامي محمود عبد الجواد، 36 عامًا، من المنصورة: كسر مضاعف بالفخذ الأيسر.

كسر مضاعف بالفخذ الأيسر. محمد جمال صلاح، 28 عامًا، من المنيا: اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر. أحمد حامد محمود، 35 عامًا، من ميت غمر: اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن.

اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن. عيد علي محمد، 21 عامًا، من زفتى: اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع الأيسر. حسام منير شعبان، 25 عامًا، من كفر الشيخ: اشتباه نزيف بالمخ، ودخل في غيبوبة تامة.

تحرك عاجل بعد حادث مطروح

وفور وقوع الحادث، جرى التعامل مع الحالات ونقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى مطروح العام، فيما تتابع الجهات المعنية ملابسات التصادم للوقوف على أسبابه وتحديد كيفية وقوعه.

ويأتي الحادث على أحد المحاور الحيوية بمحافظة مطروح، حيث شهد طريق محور الضبعة تصادمًا بين ثلاث مركبات، من بينها سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

متابعة الحالة الصحية للمصابين

وتخضع الحالات المصابة للفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى مطروح العام، خاصة المصابين الذين يعانون من إصابات بالرأس أو كسور أو اشتباه في وجود نزيف داخلي، مع اتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة تداعيات الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لكشف ملابسات التصادم وأسبابه، فيما جرى حصر أسماء المتوفين والمصابين وإخطار الجهات المعنية بالبيانات الخاصة بكل حالة.