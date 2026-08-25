محافظ بني سويف يلتقي فريق محور التنمية السياحية ويُناقش مقترحاتهم لتطوير القطاع

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، سلسلة اجتماعاته الدورية مع حملة درجتي الماجيستير والدكتوراه من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، لبحث آليات الاستفادة من خبراتهم العلمية في دعم خطط المحافظة الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وبناء كوادر قادرة على دعم خطط التنمية.

وخلال اللقاء الذى عقده المحافظ اليوم ناقش مع فريق محور السياحة والهوية البصرية، بعض الأفكار والمقترحات التي أعدتها المجموعة، والتى تضمنت رؤية وتصور لتنمية قطاع السياحة واستثمار الأماكن والمقاصد السياحية والأثرية والطبيعية التي تمتاز بها المحافظة، مثل مناطق منطقة هرم ميدوم، دشاشة والمتحف والمرسى السياحي الجديد، وممشى الكورنيش، ومحمية وادي وكهف سنور وغيرها من المناطق الأثرية التي تزخر بها المحافظة.

أثنى محافظ بنى سويف على الأفكار والمقترحات التي تم إعدادها وصياغتها ضمن محور السياحة، مؤكدا أهمية التكامل والنظرة الشمولية لآلية التنفيذ وتضافر كافة الجهود بين مختلف الأجهزة والجهات والهيئات، مع التأكيد على قابلية تلك الأفكار وترجمتها إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار دراسات الجدوى والالتزام بالجوانب والتشريعات القانونية المنظمة في هذا الجانب.

وجه المحافظ بحزمة من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في آليات تنفيذ الأفكار الخاصة بالتنمية السياحية،مثل إعداد حصر بأبناء بني سويف من العاملين في الجهات والهيئات ذات الصلة بمجال السياحة والآثار والتواصل والتنسيق معهم للترويج وتسويق بني سويف سياحيا ،والعمل على تحفيز شباب المحافظة من المهتمين بالقطاع بإعداد حملات ترويجية وتنشيطية لفتح الأماكن والمقاصد الأثرية والتاريخية بالمحافظة للزيارة وإتاحتها للجمهور وغيرها من الإجراءات التي تعزز من هذا الاتجاه.

جاء ذلك في حضور السيد أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظة، رانيا عزت مدير عام السياحة بمحافظة بنى سويف، محمد البحيري منسق عام التواصل لحملة الماجيستير والدكتوراه، سلمى فتحي مدير الاستثمار وأعضاء مجموعة محور السياحة والهوية البصرية، وممثلين عن باقي المحاور (التخطيط العمراني، التدريب والتشغيل، التمكين وبناء القدرات، التحول الرقمي ،الاستثمار ،النقل، التطوير المُؤسسي، البيئة والمشاركة المجتمعية).