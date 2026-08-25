محافظ الشرقية يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي حفظة القرآن الكريم

كرّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من المتميزين دعويا بمديرية أوقاف الشرقية؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء مهامهم الدعوية، وذلك خلال احتفال مديرية أوقاف الشرقية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم فى رحاب مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، وجمع كبير من أبناء الشرقية.

عدد من الأئمة والواعظات العاملين بالمديرية

وشمل التكريم عددا من الأئمة والواعظات العاملين بمديرية أوقاف الشرقية، وهم: الشيخ غريب فتح الله غريب فرج، رئيس جهاز المتابعة، والشيخ محمد إبراهيم حسن إبراهيم، إمام وخطيب، والشيخ إبراهيم أحمد إبراهيم الحصري، إمام وخطيب، الشيخ سالم جمال عبد الناصر، إمام وخطيب، والشيخ نبيل محمود عبد السميع عبد الهادي، إمام وخطيب.

بالإضافة إلى تكريم رضا محمد حسين عبد الله، واعظة معتمدة، أمل محمد رجب علي، واعظة معتمدة، والشيماء ياسر محمد فتحي، واعظة معتمدة، والدكتورة عزة عبد السلام إسماعيل النجار، واعظة معتمدة، ورئيفة محمد إسماعيل منصور، واعظة معتمدة، كما تم تكريم الشيخ محمد محمد مراعي، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية؛ تقديرًا لما بذله من جهود ملموسة في العمل المجتمعي ونشر قيم التسامح والاعتدال.

تقديرا للاجتهاد فى العمل والتميز فى الأداء

وبدوره أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير مديرية أوقاف الشرقية، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للاجتهاد في العمل والتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، وما قدمه المكرمون من جهود دعوية وتوعوية متميزة، ولا سيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج الدعوية، وخدمة رواد المساجد، والمشاركة الفاعلة في النشاط الصيفي للطفل، مؤكدًا أن تكريم المتميزين يمثل حافزًا لمواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي.

إنجاز مشرف رفع اسم مصر ومحافظة الشرقية

كما شهد الاحتفال تكريم مرشحة وزارة الأوقاف إيمان جمال فاروق حسن؛ لفوزها بالمركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، في إنجاز مشرف رفع اسم مصر ومحافظة الشرقية في المحافل القرآنية الدولية حيث يأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية أوقاف الشرقية على دعم المتميزين وتحفيز العاملين بها على مواصلة العمل والاجتهاد، وترسيخ قيم الإتقان والتميز في أداء الرسالة الدعوية؛ بما يُسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة المجتمع.