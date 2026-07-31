محافظ الشرقية يُهنئ مدير أمن الشرقية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بالمحافظة

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية التهنئة للواء محمد الجمسي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعداً لوزير الداخلية "مدير أمن الشرقية"، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء عمله والإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مديرية الأمن في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن وإستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية والتصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على أراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن أمن وإستقرار البلاد يساهم في دعم مشروعات التنمية الإقتصادية ويعمل على تهيئه المناخ الجاذب للإستثمار لتحسين مستوى الدخل والنهوض بالإقتصاد.

ومن جانبه أعرب مدير أمن الشرقية عن تقديره لمحافظ الشرقية على هذه اللفتة الطيبة وزيارته له اليوم لتهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة مؤكداً إستمرار التعاون الجاد مع الجهاز التنفيذي للحفاظ على هيبة الدولة والقضاء على البؤر الإجرامية والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون وإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي ليشعر المواطن بالأمن والأمان.