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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

محافظ الشرقية يستقبل عددا من أعضاء الشيوخ والنواب لبحث مطالب وشكاوى المواطنين

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال اللقاء

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، في إطار اللقاءات الدورية المستمرة مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، لبحث مطالب المواطنين ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في حضور  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك لبحث المستجدات من طلبات النواب إن وجدت.

تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية 

أكد محافظ الشرقية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات لافتًا إلى أنه هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

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 الجولات الميدانية بمختلف المراكز 

وأشار محافظ الشرقية إلى حرصه الدائم لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم، وتلبية مطالبهم في أسرع وقت ممكن وذلك كي يشعر المواطنين بالتعاون الواضح بين السلطتين.

اهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

وقال محافظ الشرقية إن هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية لدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة مشيرا إلى أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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