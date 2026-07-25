محافظ الشرقية يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2026 /2027

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026.

خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

وأوضح المحافظ، أن القرار جاء وفقًا لنتيجة تنسيق الدور الأول، وطبقًا للقواعد المنظمة للقبول، وطبقًا لعدد الفصول المتاحة بالإدارات التعليمية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

- إدارات (بلبيس – العاشر من رمضان – مشتول السوق – منيا القمح – القرين – منشأة أبو عمر – صان الحجر): الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة.

- إدارات (شرق – غرب – القنايات – أبو حماد – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية): الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة.

- إدارات (أبو كبير – أولاد صقر – كفر صقر – فاقوس – الحسينية – الصالحية): الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات والثانوي العام الخاص 200 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام جاء تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تنسيق الطلبة الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي 2025 - 2026، والموضح بها عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، والبالغ عددهم 146 ألفًا و115 طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين في الدور الأول، والبالغ عددهم 109 آلاف و293 طالبًا وطالبة، وعدد المتقدمين للمرحلة الأولى بنسبة 60% من أعداد الناجحين، وبلغ عددهم 65 ألفًا و575 طالبًا وطالبة؛ ليوافق المحافظ على ما تقدم بالنزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوي العام.