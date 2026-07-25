انقطاعات متكررة للكهرباء في عدة مناطق بالشرقية.. والشركة: بسبب أعطال مفاجئة

طالب عدد من أهالي محافظة الشرقية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالتدخل وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المحافظة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، داعين إلى سرعة وضع حلول جذرية تضمن استقرار التغذية الكهربائية ومراعاة الظروف المعيشية والصحية للمواطنين في فترات الحر الشديدة.

وتأتي هذه المطالبات في ظل أزمات متتالية شهدتها عدة مناطق ومدن بالمحافظة؛ حيث تتواصل شكاوى المواطنين من تذبذب الخدمة وتكرار انقطاع التيار لمدد طويلة دون إخطار مسبق.

انقطاع متكرر للكهرباء عن قرية سوادة وتوابعها بـ«فاقوس»

تعيش قرية سوادة وتوابعها بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، أزمة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، وعلى فترات مختلفة دون إعلان مسبق، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

وقال عدد من أهالي القرية إن انقطاع الكهرباء أصبح يتكرر بصورة شبه يومية، دون وجود بيانات واضحة توضح أسباب الانقطاع أو المدة المتوقعة لعودة التيار، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تقتصر على الأعطال الطارئة، وإنما أصبحت تمثل عبئًا متزايداً على الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأوضح الأهالي أن استمرار انقطاع الكهرباء خلال ساعات الذروة يحول المنازل إلى أماكن شديدة الحرارة يصعب البقاء فيها، في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة الأسر التي تضم كبار السن والأطفال والمرضى، فضلاً عن تأثير الانقطاع على من يعتمدون على أجهزة طبية تعمل بالكهرباء.

وأضافوا أن تكرار انقطاع التيار تسبب في أضرار وخسائر مادية نتيجة تعرض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف بسبب الانقطاع المفاجئ وعودة التيار بقوة، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة والحد من تكرارها.وامتدت تداعيات انقطاع الكهرباء إلى أصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والمقاهي، الذين أكدوا أن توقف التيار يؤدي إلى تعطل الثلاجات والمبردات، بما يهدد بتلف بعض السلع والمنتجات الغذائية، ما يضاعف من حجم الخسائر المالية للمشروعات.

استغاثة بمحافظ الشرقية ونواب فاقوس

وطالب الأهالي بتدخل عاجل من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة فاقوس، لاحتواء الأزمة، مع ضرورة الإعلان بشفافية عن أسباب الانقطاع وخطط التعامل معه، وتوضيح المواعيد المتوقعة لعودة واستقرار التيار الكهربائي.

عطل محطة محولات القنايات وتأثيره

على جانب آخر، شهدت مدينة القنايات وعدد من القرى المجاورة بمحافظة الشرقية تكراراً لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عطل مفاجئ بمحطة المحولات الرئيسية.

وتلقت غرفة العمليات وشبكات الكهرباء شكاوى متتالية من أهالي مدينة القنايات ومناطق الغشام وشيبة والنكارية وبهنباي والمناطق المحيطة بها جراء تذبذب الخدمة والانقطاع المتكرر.

من جانبهم، أرجع مسؤولون بشركة الكهرباء في الشرقية عدم استقرار التيار خلال هذه الفترة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وما يصاحبه من زيادة الأحمال والضغط على الشبكات، بجانب حدوث بعض الأعطال المفاجئة، مؤكدين أن فرق الصيانة تتعامل مع الأعطال لإعادة التيار وتحقيق الاستقرار بالشبكة.