مفاجأة لأصحاب العدادات الكودية.. فئات معفاة من التصالح عند التحويل لـ«قانوني»

مفاجأة لأصحاب العدادات الكودية.. يبحث آلاف المواطنين من أصحاب العقارات القديمة عن طريقة تقنين أوضاع عدادات الكهرباء، خاصة بعد إعلان شركات توزيع الكهرباء عن تيسيرات جديدة تسمح في حالات محددة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، دون اشتراط تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء.

مفاجأة لأصحاب العدادات الكودية

وتستهدف هذه التيسيرات حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات، المباني القديمة المستقرة، بما يمنح أصحابها فرصة لإنهاء أوضاع استمرت لسنوات، والاستفادة من خدمات الكهرباء بصورة قانونية، دون التعرض لأي مشكلات مستقبلية تتعلق بالعدادات الكودية.

فئات معفاة من التصالح عند التحويل لعدادات قانونية

ولا تشمل التيسيرات جميع العقارات، وإنما تقتصر على المباني القديمة التي كانت تضم في الأصل عداد كهرباء قانونيًا يخدم العقار بالكامل، قبل تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق.

ويعتبر الهدف من القرار هو تقنين أوضاع العقارات القديمة، وليس إتاحة الميزة للمباني المخالفة أو حديثة الإنشاء.

عقارات لا تحتاج إلى التصالح أو رخصة البناء

ومن أبرز ما تضمنته التيسيرات الجديدة، السماح لبعض أصحاب العقارات بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون تقديم شهادة التصالح أو رخصة البناء.

ويقتصر ذلك على العقارات التي يثبت إنشاؤها قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يمنح أصحاب هذه العقارات فرصة لتقنين أوضاع الكهرباء دون الدخول في إجراءات إضافية.

شروط قبول طلب التحويل لعدادات قانونية

ولقبول طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، يجب توافر عدد من الضوابط، أبرزها:

وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.

إثبات أن المبنى قائم منذ سنوات طويلة.

أن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات.

تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.

استكمال جميع البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.

هل امتلاك أكثر من عداد يعد مخالفة؟

ولا يُعد امتلاك أكثر من عداد باسم شخص واحد مخالفة قانونية، طالما كانت العدادات تخدم وحدات مختلفة داخل العقار نفسه، وكان تركيبها بغرض فصل استهلاك كل شقة أو طابق، وهو ما يدعم موقف صاحب العقار عند طلب التحويل.

الأوراق المطلوبة لتحويل لعدادات قانونية

لإنهاء إجراءات التحويل، يجب تقديم عدد من المستندات، تشمل:

شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.

مستند يثبت تاريخ إنشاء العقار.

فواتير مرافق قديمة - إن وجدت.

صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.

صورة بطاقة الرقم القومي.

عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.

كيف يتم التحويل؟

تبدأ الإجراءات بالحصول على مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية، ثم يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مرفقًا بجميع المستندات المطلوبة.

وبعد مراجعة الملف، قد تُجري الشركة معاينة ميدانية للتأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة، ومطابقة التوصيلات الكهربائية والبيانات المقدمة على أرض الواقع، قبل إصدار القرار النهائي.

هل سيتم تغيير العداد؟

ولا يعني تحويل العداد الكودي إلى قانوني بالضرورة استبدال جهاز العداد، إذ تقتصر الإجراءات في كثير من الحالات على تحديث بيانات العداد داخل النظام الإلكتروني، بينما يتم تغييره فقط إذا أثبتت المعاينة الفنية ضرورة ذلك.

لماذا يهم هذا القرار أصحاب العقارات؟

يمثل القرار فرصة مهمة لأصحاب العقارات القديمة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء، وإنهاء التعامل بالعدادات الكودية، بما يسهل إنهاء الإجراءات مع شركات الكهرباء، وتسجيل الخدمة بصورة رسمية، وتجنب أي مشكلات مستقبلية، فضلًا عن تسهيل إجراءات بيع العقار أو نقل ملكيته لاحقًا.