قرار جديد من محافظ الشرقية بشأن مواعيد عمل عمال النظافة لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قرارًا بتعديل مواعيد ورديات العمل الميداني لعمال قطاع تحسين البيئة والنظافة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.

قرار جديد من محافظ الشرقية بشأن مواعيد عمل عمال النظافة

ونص القرار على وقف العمل خلال فترة الذروة، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، لحين انتهاء الموجة الحارة، تنفيذًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، بما يضمن حماية العاملين من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

مواعيد عمل عمال النظافة بالشرقية

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع، وضمان صحة وسلامة العاملين.

وشدد الأشموني على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة العمل، وأن المحافظة تضع صحة وسلامة عمال قطاع تحسين البيئة في مقدمة أولوياتها، تقديرًا لما يبذلونه من جهود للحفاظ على نظافة الشوارع.

وناشد المحافظ المواطنين والعاملين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، للوقاية من الإجهاد الحراري وآثاره.