تفوق طلاب الطب البشرى بنى سويف في التدريب المعتمد دولياً بمؤسسة "بهية"

​أشاد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بالجهود المتميزة التي أظهرها طلاب الفوج الأول من برنامج الطب البشري، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب عقب اجتيازهم بنجاح التدريب الطبي المتكامل بمؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، والمُعتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME)؛ حيث جاء هذا التدريب بإشراف الدكتورة رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد أسامة، عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة دعاء حمدي، مدير برنامج الطب والجراحة.

​وأوضح الدكتور طارق على رئيس الجامعة أن هذا التدريب المكثف استمر على مدار 10 أيام بإجمالي 50 ساعة تدريبية داخل أروقة مؤسسة "بهية"، وشمل جانبًا نظريًا يتضمن محاضرات في الأورام، والجراحة، والعلاج الإشعاعي، والباثولوجي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الطبيعي، إلى جانب الجودة الصحية، والبحث العلمي، والدعم النفسي للمريضات، كما تضمن جانبًا عمليًا شمل معامل التحاليل، والباثولوجي، وعيادات الأورام والجراحة، وغرف العمليات، ومركز مكافحة العدوى، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة وخبراء المستشفى الحاصلة على أعلى شهادة اعتماد دولية لجودة الرعاية الصحية (JCI).

​كما أشار الدكتور طارق علي إلى أن الجامعة تسعى من خلال دعم هذه التدريبات إلى توفير فرصة حقيقية لصقل المهارات الإكلينيكية للطلاب، عبر التعامل المباشر مع بروتوكولات الأورام ومعايشة الحالات الواقعية، وزيارة المعامل والتعرف على مراكز الأشعة وغرف العمليات المتقدمة، مؤكداً أن طلاب البرنامج أثبتوا خلال فترة التدريب التزامًا عاليًا وجدية وروحًا إنسانية نبيلة، وهو ما يُنبئ بمستقبل واعد لهم كأطباء قادرين على خدمة المجتمع، والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي الصحي ودعم مرضى السرطان، متمنيًا لهم دوام التوفيق وأن يكون هذا النجاح بداية انطلاقة أكبر في مسيرتهم العلمية والمهنية.

​ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا توفيق عن بالغ اعتزازها وفخرها بما حققه طلاب الفوج الأول، مؤكدة حرص الجامعة الاهلية المستمر على دعم أبنائها الطلاب وتوفير أحدث البرامج التدريبية الشاملة والشراكات المتميزة مع كبرى المؤسسات الطبية والبحثية فى العالم، بما يضمن إعداد كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لسوق العمل والتطوير الطبي المستمر.