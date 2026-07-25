عاجل.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 تقترب من الظهور.. انتهاء التصحيح بالكامل

الأزهر الشريف يقترب من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

دخلت نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 مراحلها الأخيرة، بعد إعلان الأزهر الشريف الانتهاء من أعمال تصحيح جميع مواد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لتبدأ الكنترولات حاليًا في تنفيذ عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا وإتاحتها للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويترقب أكثر من 163 ألف طالب وطالبة موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس، في ظل استمرار أعمال التدقيق والمراجعة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة بدقة وشفافية، قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

انتهاء التصحيح واقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

أكد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية الأزهرية انتهت بالكامل، بينما تستكمل الكنترولات حاليًا عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أن اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 سيكون قبل نهاية شهر يوليو، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية اللازمة.

وأوضح أن الأزهر الشريف يحرص على مراجعة النتائج أكثر من مرة، لضمان الدقة الكاملة وعدم حدوث أي أخطاء قد تؤثر على حقوق الطلاب، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي لن يتم إلا بعد انتهاء جميع مراحل المراجعة.

بوابة الأزهر الإلكترونية تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 حصريًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها رسميًا، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

وسيحصل الطالب فور ظهور النتيجة على تفاصيل كاملة تشمل درجات جميع المواد، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، بالإضافة إلى بيان حالة الطالب سواء كان ناجحًا أو له حق دخول امتحانات الدور الثاني.

وشدد الأزهر الشريف على أن أي أخبار أو مواعيد غير صادرة عن القنوات الرسمية لا يُعتد بها، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الرسمية فقط.

أكثر من 20 ألف مصحح شاركوا في أعمال التصحيح

انطلقت أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في 12 يوليو الجاري، بمشاركة نحو 20 ألف مصحح ومقدر درجات داخل 16 مركزًا للتصحيح موزعة على عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وشهدت مراكز التصحيح متابعة مستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والعدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل الأزهر، خلال جولاته داخل مراكز التصحيح، أن تصحيح أوراق الإجابة يمثل مسؤولية كبيرة تتعلق بمستقبل الطلاب، مشددًا على ضرورة مراجعة كل إجابة بعناية وعدم إغفال أي درجة يستحقها الطالب.

الكنترولات تنتهي من رصد الدرجات وتراجع النتائج قبل الاعتماد

تواصل الكنترولات المركزية حاليًا تنفيذ المرحلة الأخيرة من إعداد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، والتي تتضمن مراجعة عمليات الرصد والتجميع والتأكد من صحة الدرجات قبل اعتماد نسب النجاح النهائية.

كما تشمل هذه المرحلة إعداد قوائم أوائل الجمهورية، والتأكد من سلامة جميع البيانات، في إطار منظومة مراجعة دقيقة تهدف إلى منع حدوث أي أخطاء قبل إعلان النتيجة رسميًا.

ومن المنتظر أن يجري التواصل مع أوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم قبل عقد المؤتمر الصحفي الرسمي، الذي سيتم خلاله إعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل، ثم إتاحة النتيجة إلكترونيًا لجميع الطلاب.

163 ألف طالب أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2026

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد طلاب القسم العلمي إلى 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة، كما شارك 246 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم في الامتحانات، في حين تولى أعمال النظام والمراقبة والملاحظة 22 ألفًا و660 منتدبًا.

ماذا بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026؟

عقب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وإتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، تبدأ المرحلة التالية الخاصة بتنسيق القبول في جامعة الأزهر، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للكليات، ثم فتح باب تسجيل الرغبات وفق الجدول الزمني الذي يحدده مكتب التنسيق.

وفي الوقت نفسه، جدد الأزهر الشريف دعوته للطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الصفحات غير الرسمية التي تنشر مواعيد أو نتائج غير معتمدة، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي للنتيجة سيكون فقط عبر المنصات الرسمية للأزهر الشريف، فور الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية واعتمادها بشكل نهائي.