محافظ بني سويف يصدر قراراً بتعديل مواعيد عمال النظافة لمواجهة الموجة الحارة

بشكل مؤقت بتعديل مواعيد عمال النظافة:

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، قرارا بإعادة تنظيم وتعديل مواعيد العمل اليومية لكافة عمال النظافة بقطاعات الشوارع والطرق والوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بناءً على التقارير والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الموجة الحارة والارتفاع القياسي في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

وينص هذا القرار على تقسيم فترات العمل الميداني لتفادي ساعات الذروة تماماً، حيث تقرر انطلاق الفترة الصباحية من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 ظهراً، على أن تبدأ الفترة المسائية بعد انكسار حدة الشمس من الساعة 5مساءً وتستمر حتى 11 مساءً.

ويهدف هذا الإجراء الإداري إلى حماية الكوادر البشرية المشغلة لهذا القطاع الحيوي من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مما يضمن الحفاظ على كامل طاقتهم الإنتاجية وصحتهم البدنية، وهو ما ينعكس إيجابياً على استمرارية المنظومة بكفاءة دون توقف أو تراجع في مستوى النظافة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح القرار أن العمل بهذه الخطة البديلة والمواعيد المعدلة يستمر بصفة مؤقتة لمواكبة الظروف الجوية الطارئة ولحين صدور تعليمات أخرى، مع تكليف كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية والبدء الفوري في تطبيق هذا الجدول الزمني الجديد لضمان انسيابية العمل في الشارع.

ومن جانبه، أكد الأستاذ أحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن الإدارة ستقوم بمتابعة دقيقة وصارمة لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية وإطلاع السيد السكرتير العام للمحافظة أولاً بأول بمستجدات سير العمل ومدى التزام القطاعات بالمواعيد المعدلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنظيمية للقرار والحفاظ على سلامة العمال وكفاءة المنظومة في آن واحد