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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

لبحث مطالب المواطنين.. محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، في إطار اللقاءات الدورية المستمرة مع ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان، لبحث مطالب المواطنين ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

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أكد محافظ الشرقية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات لافتاً إلى أنه هناك رؤية موحدة وتعاون مشترك بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، لتحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه الدائم لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال اللقاءات الجماهيرية والجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم، وتلبية مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

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