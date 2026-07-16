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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر 4.8 جيجاوات وتسترد تكاليفها خلال 12 عاماً

محطة الضبعة
محطة الضبعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستضيف عقب اكتمال تشغيلها، قدرة إنتاجية تبلغ 4.8 جيجاوات من الكهرباء، بما يمثل دفعة كبيرة لمنظومة الطاقة في مصر.

رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر 4.8 جيجاوات وتسترد تكاليفها خلال 12 عاماً

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، أن التقديرات تشير إلى أن المحطة ستسترد تكلفتها الاستثمارية خلال نحو 12 عامًا، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع القومي.

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وأشار مدبولي إلى أن أهم ما يميز الطاقة النووية هو قدرتها على توليد الكهرباء بصورة مستمرة على مدار الساعة، على عكس بعض مصادر الطاقة المتجددة التي تتأثر بالعوامل الجوية، مؤكدًا أن ذلك يجعلها ركيزة أساسية في تأمين احتياجات مصر من الطاقة، ودعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

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