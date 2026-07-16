نائب محافظ بنى سويف يبحث مع وزارة الاتصالات تفعيل أكاديمية تكنولوجيا المعلومات

للتوسع في التقنيات الرقمية والناشئة:

فى اطار التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التقى السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، وفداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي مصر،لبحث آليات تفعيل أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات MCIT-Huawei DTUs بالمحافظة، ومناقشة سبل التوسع في تدريب وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة.

حضر اللقاء عدد من ا التنفيذيين بالمحافظة، وقيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي مصر، بجانب أحمد مرسي مدير إدارة الموارد البشرية ، محمد طه حسن مسئول أكاديمية هواوي بديوان محافظة بني سويف.

ناقش نائب المحافظ خلال اللقاء، إجراءات وخطوات تفعيل أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات MCIT-Huawei DTUs بالمحافظة، كخطوة استراتيجية لمواكبة مشروعات التحول الرقمي للدولة المصرية وتنفيذ المستهدفات الوطنية والرقمية؛ حيث تستهدف الوزارة "بقيادة المهندس رأفت هندي" وزير الاتصالات ،تعزيز المعارف والثقافة والمهارات الرقمية لدى العاملين والمواطنين بالمحافظة ،وذلك تحت رعاية وإشراف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث يركز التعاون على كيفية توظيف التكنولوجيات الناشئة مثل:الشبكات (Datacom)، البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي (AI)، وأمن الشبكات (Security)، وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير واستدامة العمل الحكومي، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التقنية المتاحة، فضلاً عن إدارة الأزمات الرقمية بكفاءة، والإدارة الآمنة للمنظومات، بما يسهم بشكل مباشر في مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق، وتقليل الفاقد، والحفاظ على البيئة، فضلا عن التمكين الرقمي للمواطنين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل الرقمية.

ولفت وفد وزارة الاتصالات، إلى أن الأكاديمية تأتي في إطار تنفيذ خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "هواوي" (Huawei)، والذي يستهدف تدشين نحو 20 أكاديمية متخصصة على مستوى محافظات الجمهورية، منها أكاديمية بني سويف. وتعمل هذه الأكاديميات كمراكز تدريبية متقدمة تتيح لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي تقديم برامج تدريبية معتمدة، حيث تلتزم شركة "هواوي" بنقل المعرفة التكنولوجية وتدريب واعتماد مدربين من العاملين بالمحافظة على يد خبراء رفيعي المستوى في مجالات: الذكاء الاصطناعي (AI)، الأمن السيبراني (Cyber\ Security)، الحوسبة السحابية (Cloud\ Computing)،شبكات الجيل الخامس (5G).

وأكد نائب محافظ بني سويف، حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم لتسريع وتيرة العمل بالأكاديمية، بما يضمن خلق جيل من الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المستقبل الرقمي بالمحافظة، مضيفاً أن تفعيل أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لبناء "بني سويف الرقمية"، وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الجهاز الإداري. مؤكداً أن المحافظة لا تستهدف رقمنة المعاملات فقط، بل تسعى بناء بيئة عمل ذكية ومستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد، وترشيد الإنفاق، وتقديم خدمات متميزة ومستجيبة لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وشركة "هواوي" يمثل استثماراً حقيقياً في العنصر البشري، لتمكينه من أدوات المستقبل ومكافحة الفساد الإداري عبر منظومات رقمية مؤمنة ومحوكمة، معرباً عن تقديره للتعاون المثمر مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.