عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الشرقية يوجه بالمتابعة الدقيقة للتصحيح

اطمأن المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم على إنتهاء سير أمتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م في يومها الأخير متمنيناً النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة.

محافظ الشرقية يوجه بالمتابعة الدقيقة للتصحيح

قدم محافظ الشرقية خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال أمتحانات الثانوية العامة، مشيداً بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية والأجهزة التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية التي أسهمت في خروج الأمتحانات بصورة منظمة ومنضبطة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ أستمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، مع الإلتزام الكامل بمبادئ الدقة والشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مؤكداً أن المحافظة ستواصل دعم العملية التعليمية والأرتقاء بها بما يخدم أبناء الشرقية ومستقبلهم.

وكانت لجان أمتحانات الثانوية العامة قد شهدت انتظاماً في سير اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة ولضمان نجاح العملية الأمتحانية.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م شهدت تأدية ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، مقسمين ما بين ١١ ألفاً و١٥٤ طالباً بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ طالباً بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ طالباً بنظام قديم، وجميعهم يؤدون الامتحانات أمام ١٧٢ لجنة، منها لجنتان للمكفوفين وضعاف البصر ولجنة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق متواصل بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشهدت انتظام سير الأمتحانات بعد توفير الأجواء الملائمة للطلاب.