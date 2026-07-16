جامعة بنى سويف: دعم وتمويل المشروعات البحثية بتمويل يتجاوز 14 مليون جنيه

استعرض مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة بنى سويف، بإشراف الدكتورة عبير سيد معوض، مدير المركز تقرير إنجازات مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية عن العام الأكاديمي 2025/2026، والذي ُعد بجهود الدكتور شريف رجب العريض، مدير المكتب، بالتعاون مع فريق العمل الذي يضم كلاً من نورهان نبيل رشوان، هبة أسامة أمين، شيماء محمد مجدي، هالة حمدي المسؤول الإداري بالمركز.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذا الإنجاز المتميز يأتي في إطار استراتيجية جامعة بني سويف الهادفة إلى دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز تنافسية الجامعة في الحصول على المشروعات البحثية الممولة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز بما يخدم المجتمع ويحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة تواصل سعيها لتهيئة البيئة الداعمة للباحثين للارتقاء بمخرجات البحث العلمي على كافة المستويات المحلية والدولية. كما أشار إلى أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه المشروعات البحثية بالجامعة تجاوز 14 مليون جنيه مصري خلال العام الأكاديمي 2025/2026، فيما بلغ عدد المشروعات البحثية المقدمة 24 مشروعًا، وسط توقعات بزيادة عدد المشروعات وقيمة التمويل خلال العام المقبل في ضوء التوسع المستمر في أنشطة المكتب وزيادة إقبال الباحثين على برامج التمويل المختلفة، لافتًا إلى أن سياسة المكتب ترتكز على تشجيع الباحثين وتحفيزهم للتقدم إلى برامج التمويل المحلية والدولية، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم طوال مراحل إعداد المشروعات وتقديمها.

وأكد رئيس الجامعة أن المكتب يواصل أداء رسالته في دعم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات وقطاعات الجامعة، حيث شهد العام الأكاديمي تنفيذ 7 ورش عمل استهدفت تأهيل الباحثين لإعداد وتنفيذ مشروعات بحثية تنافسية، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة الدكتورة فاطمة حنفي، مدير مكتب التدريب والمؤتمرات بمركز تطوير الأداء الجامعي، بالإضافة إلى تنظيم جلسات تعريفية مخصصة للتعريف ببرامج التعاون الدولي مثل برنامج التعاون المصري الإسباني وبرنامج التعاون المصري الصيني، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون البحثي الدولي أمام الباحثين.

وأضاف الدكتور شريف رجب العريض أنه في إطار حرص المكتب على تيسير الإجراءات الإدارية والمالية، فقد تم استلام ومراجعة وتسهيل إجراءات 60 طلبًا مقدمًا من الباحثين خلال العام الأكاديمي الحالي، بما أسهم بشكل مباشر في سرعة إنجاز المعاملات المالية والإدارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين، مؤكداً أن المشروعات البحثية المقدمة ارتبطت بتحقيق عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة، وتتوافق بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، مما يعكس الدور الريادي لجامعة بني سويف في توجيه البحث العلمي لخدمة أولويات التنمية الوطنية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبير سيد معوض، عن بالغ تقديرها وشكرها لرئيس الجامعة على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة لأنشطة المركز ومكاتبه الفرعية، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل الدافع الأساسي خلف تحقيق هذه النتائج المثمرة لخدمة المنظومة البحثية بالجامعة، كما وجهت الشكر والتقدير لفريق عمل مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية وكافة العاملين بالمركز على جهودهم المخلصة والدؤوبة طوال العام الأكاديمي للارتقاء بمستوى الأداء الجامعي.