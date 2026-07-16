أحمد السقا يروج لفيلم "خلي بالك من نفسك" برسالة طريفة قبل طرحه في دور العرض

شوق الفنان أحمد السقا جمهوره لفيلمه الجديد «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 22 يوليو 2026، ضمن منافسات موسم أفلام صيف 2026.

ونشر السقا مقطعًا ترويجيًا من الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، مرفقًا برسالة أثارت تفاعل الجمهور، كتب فيها: «جارٍ البحث عن الزوجة الصالحة... فيلم #خلي_بالك_من_نفسك 22 يوليو في مصر والوطن العربي».

رسالة أحمد السقا تشعل تفاعل الجمهور

حظي منشور أحمد السقا بتفاعل واسع من متابعيه، الذين عبروا عن حماسهم للفيلم، وجاءت أبرز التعليقات: «لازم يحصل بقى يا عم أحمد وفي الحقيقة كمان»، و«الإعلان تحفة وثنائي رائع ياسمين والسقا»، بينما كتب آخر: «هو فيه واحد عاقل معاه ياسمين ويدور تاني».

ويعيد الفيلم التعاون بين أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، في عمل يجمع بين الكوميديا والإثارة، وسط توقعات بتحقيقه إيرادات قوية خلال موسم الصيف.

قصة فيلم «خلي بالك من نفسك»

تدور أحداث الفيلم حول شخصية «علاء»، وهو مذيع إذاعي اعتاد الدخول في علاقات عاطفية متعددة، لكنه يتهرب دائمًا من الارتباط والزواج.

وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف بالصدفة على «فريدة»، التي تبدو في البداية فتاة هادئة ورقيقة، قبل أن يكتشف أنها واحدة من أكبر تجار السلاح.

ومع تطور الأحداث، تقع «فريدة» في حب «علاء»، لكنه يحاول إنهاء علاقته بها، إلا أنها ترفض الانفصال وتجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد نفسه داخل عالم مليء بالمخاطر والمطاردات، ويحاول الهروب من هذه الحياة بكل الطرق.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

يضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، وميشيل ميلاد.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم أفلام صيف 2026.

ضيوف شرف يضيفون مفاجآت للأحداث

يشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف بأدوار مؤثرة، أبرزهم إياد نصار الذي يجسد شخصية تاجر سلاح يدخل في صراع مع بطلة العمل، كما يظهر كريم فهمي في دور مدرب لياقة بدنية يدعى «كيرو»، تستعين به ياسمين عبدالعزيز لحمايتها.

كما يشارك في الفيلم كل من عمرو سعد، وماجد المصري، ومحمد ثروت، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد، في ظهور خاص يدعم تطور الأحداث.

موعد عرض فيلم «خلي بالك من نفسك»

من المقرر أن ينطلق عرض فيلم «خلي بالك من نفسك» في دور السينما بمصر والوطن العربي اعتبارًا من 22 يوليو 2026، لينافس ضمن قائمة الأفلام المطروحة خلال موسم الصيف، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز.