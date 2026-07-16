أسعار الزيت اليوم الخميس.. تراجع زيت الذرة وعباد الشمس واستقرار الزيت التمويني

شهدت أسعار الزيت اليوم الخميس 16 يوليو 2026 تباينًا في الأسواق المصرية، حيث انخفضت أسعار بعض أنواع زيوت الذرة وعباد الشمس، بينما سجلت أنواع أخرى ارتفاعًا طفيفًا، وفقًا لأحدث بيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في ظل متابعة المواطنين المستمرة لتحركات أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أسعار زيت عباد الشمس اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 94 جنيهًا، منخفضًا بنحو 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوح سعر اللتر في الأسواق والمحلات التجارية بين 60 و121 جنيهًا، بحسب اختلاف العلامة التجارية ومنطقة البيع.

ويعد زيت عباد الشمس من أكثر أنواع الزيوت استخدامًا داخل المنازل المصرية، لذلك يحظى باهتمام واسع من المستهلكين مع أي تغير في الأسعار.

انخفاض سعر زيت عباد الشمس "سلايت"

تراجع متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت سعة لتر إلى نحو 103 جنيهات، بانخفاض قدره 50 قرشًا عن السعر السابق، فيما تراوح سعر العبوة بين 76 و125 جنيهًا وفقًا للمنافذ التجارية المختلفة.

ويأتي هذا الانخفاض المحدود ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية.

أسعار زيت الذرة اليوم

انخفض متوسط سعر لتر زيت الذرة إلى نحو 115 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوح سعر اللتر بين 90 و145 جنيهًا في الأسواق.

ويعد هذا التراجع من أبرز الانخفاضات المسجلة اليوم بين أنواع الزيوت، ما يمنح المستهلكين فرصة للحصول على المنتج بأسعار أقل من الأيام الماضية.

ارتفاع سعر زيت الذرة "كريستال"

على الجانب الآخر، ارتفع متوسط سعر زيت الذرة كريستال إلى نحو 128 جنيهًا للتر، بزيادة بلغت 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق، فيما تراوح سعر العبوة بين 90 و145 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع اختلاف سياسات التسعير بين العلامات التجارية، إلى جانب تأثير تكاليف الإنتاج والتوزيع على أسعار المنتجات.

أسعار الزيت التمويني اليوم

تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير الزيت التمويني للمواطنين ضمن منظومة الدعم، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

عبوة زيت تمويني سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا .

بسعر . عبوة زيت تمويني سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا .

بسعر . عبوة زيت تمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.

وتستهدف هذه الأسعار توفير احتياجات الأسر المصرية من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، بما يخفف الأعباء المعيشية على المواطنين.

لماذا تختلف أسعار الزيت بين العلامات التجارية؟

تتأثر أسعار الزيوت في الأسواق بعدة عوامل، أبرزها تكلفة المواد الخام، وأسعار الاستيراد، وتكاليف النقل والتعبئة، إضافة إلى اختلاف العلامات التجارية وأحجام العبوات، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق سعرية بين منتج وآخر رغم انتمائها إلى الفئة نفسها.

ويواصل المستهلكون متابعة حركة أسعار الزيوت بشكل يومي، باعتبارها من السلع الأساسية التي لا غنى عنها داخل كل منزل، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار السلع الغذائية بالأسواق المصرية.