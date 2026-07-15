نائب محافظ بنى سويف يتفقد انتظام الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة

في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى:

تفقد السيد بلال حبش نائب المحافظ، سير العمل بالدورات التدريبية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعاملين بالجهاز الإداري، بهدف تنمية القدرات الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

وخلال الجولة تابع نائب المحافظ، انتظام البرنامج التدريبي المخصص للعاملين بقطاع التربية والتعليم، والذي يُنفذ بمقر مركز التطوير التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث اطمأن على انتظام المحاضرات، ومستوى التفاعل بين المتدربين والمحاضرين، ومدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها الحديثة داخل بيئة العمل الحكومية.

من جانبه أوضح مدير الموارد البشرية بالمحافظة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، وتشمل التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية الأساسية، واستخدامات الحاسب الآلي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التحول نحو الإدارة الرقمية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد بدر وكيل المديرية، ماجد أبوسيف مدير المركز التطوير التكنولوجي، ناصر غانم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وفى سياق متصل ترأس السيد كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات، حيث تم استعراض تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال يونيو 2026، ومراجعة نتائج تقييمات وآراء المتدربين بشأن البرامج التدريبية المنفذة، كما تم مناقشة خطة العام التدريبي 2026/2027، واستعرض ما تم تنفيذه من الخطة التدريبية للعام 2025/2026، بجانب متابعة موقف تدريب العاملين بديوان عام المحافظة.

وتمت الموافقة على اعتماد دراسة جدوى خاصة بإطلاق دورة تدريبية في لغة البرمجة Python، واعتماد عدد من مدربي الحاسب الآلي، وتعديل دراسة الجدوى الخاصة بدورة "أساسيات التحول الرقمي"، بما يتماشى مع متطلبات التدريب وبناء القدرات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالاهتمام بتأهيل العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب المستمر