أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026.. عيار 21 يسجل 5860 جنيهًا

استقرار نسبي في السوق المحلية رغم التغيرات العالمية.. وتوقعات باستمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، وسط متابعة مستمرة من الراغبين في الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا، رغم استمرار التغيرات في سعر الأوقية عالميًا وتحركات الدولار، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026

جاءت أسعار الذهب في مصر وفق آخر تحديث كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6697 جنيهًا .

. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5860 جنيهًا .

. وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيهًا .

. سجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيهًا.

لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميًا؟

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعًا مع بداية التعاملات، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن تأثير تلك الأحداث بدأ في أسواق النفط، قبل أن يمتد إلى سوق الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية تراجع بعد أن تجاوز في وقت سابق مستوى 2100 دولار، ليقترب من حاجز 2000 دولار.

وأضاف أن السوق المصرية لم تشهد تغيرات حادة، إذ ساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من تأثير انخفاض الذهب عالميًا، وهو ما حافظ على حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق المحلية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس شعبة الذهب أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، متوقعًا استمرار حالة التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا للمستجدات الدولية.

وأشار إلى أن أي تغيرات في أسعار الفائدة أو سعر صرف الدولار أو الأوضاع الجيوسياسية سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

خبير: الذهب مرشح لارتفاعات جديدة

من جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن استقرار الأوضاع السياسية ووقف النزاعات قد يدفع الذهب إلى تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية من 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا، بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام.

وأضاف أن المعدن الأصفر قد يواصل صعوده تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا تسجيل مستويات قياسية بنهاية عام 2026، مع إمكانية وصول سعر الأوقية إلى نحو 5000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة للارتفاع.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

ونصح ناجي فرج المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن المستويات الحالية لا تزال مناسبة للشراء، خاصة في ظل توقعاته باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الذهب حقق مكاسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الأسعار سجلت ارتفاعات تراوحت بين 60% و65% خلال العام الماضي، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية نتيجة التوترات العالمية واحتياجات البنوك المركزية للسيولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل أسعار الذهب سيظل مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، ما يجعل السوق عرضة لتحركات متباينة، مع بقاء المعدن الأصفر أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن.