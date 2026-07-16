محمد صلاح يدرس 3 وجهات بعد نهاية مشواره مع ليفربول.. الدوري السعودي الأقرب لحسم الصفقة

يواصل النجم المصري محمد صلاح دراسة مستقبله الكروي بعد إسدال الستار على رحلته التاريخية مع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي امتدت لتسعة مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، وسط اهتمام متزايد من أندية في السعودية والولايات المتحدة وتركيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الدوري السعودي يتصدر سباق التعاقد مع محمد صلاح

بحسب تقرير نشره موقع TEAMtalk، فإن الدوري السعودي للمحترفين لا يزال الوجهة الأقرب للحصول على خدمات قائد منتخب مصر، في ظل رغبة الأندية السعودية المستمرة في ضم أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مع استعدادها لتقديم عرض مالي ضخم يلبي تطلعات اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن صلاح لم يحسم موقفه حتى الآن، إذ يفضل دراسة جميع العروض المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي، بحثًا عن المشروع الأنسب من الناحيتين الرياضية والمالية، في المرحلة الأخيرة من مسيرته الاحترافية.

اهتمام تركي وأمريكي بخدمات قائد منتخب مصر

ولم يقتصر الاهتمام بمحمد صلاح على الدوري السعودي، حيث كشف التقرير عن وجود اتصالات أجراها ممثلو اللاعب مع ثلاثة من أكبر الأندية التركية، بالتزامن مع استفسارات ومفاوضات من ثلاثة أندية تنشط في الدوري الأمريكي.

ويعكس هذا الاهتمام المكانة الكبيرة التي يتمتع بها صلاح على المستوى العالمي، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعله هدفًا لعدة أندية تسعى للاستفادة من قيمته الفنية والتسويقية.

جالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش في دائرة المنافسة

أكد التقرير أن أندية جالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش دخلت سباق التعاقد مع محمد صلاح، في إطار سعي الأندية التركية الكبرى للتعاقد مع لاعب عالمي قادر على تعزيز قوة المنافسة في الدوري التركي، إلى جانب رفع القيمة التسويقية للمسابقة وزيادة حضورها على الساحة الأوروبية.

ورغم الاهتمام التركي، فإن المنافسة تبدو أكثر شراسة مع الأندية السعودية، التي تملك أفضلية واضحة بفضل الإمكانات المالية الكبيرة والرغبة المستمرة في استقطاب النجم المصري.

أرقام تاريخية لمحمد صلاح مع ليفربول

أنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول بعدما خاض 442 مباراة بقميص الفريق في مختلف البطولات، سجل خلالها 257 هدفًا، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.

كما لعب دورًا بارزًا في تتويج ليفربول بثمانية ألقاب كبرى، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والقارية، ليخلد اسمه ضمن أساطير النادي.

خيارات أوروبية ما زالت مطروحة

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية، سواء في الدوري الإيطالي أو الإسباني، كما ترددت أنباء عن احتمال عودته إلى تشيلسي، إلا أن هذه الترشيحات لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الاهتمام والاستفسارات الأولية، دون الدخول في مفاوضات متقدمة.

متى يحسم محمد صلاح مستقبله؟

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من محمد صلاح بشأن وجهته المقبلة، بينما يواصل اللاعب وممثلوه دراسة جميع الخيارات المتاحة بعناية، في ظل اهتمام متزايد من عدة دوريات حول العالم.

ويبقى الدوري السعودي المرشح الأوفر حظًا لحسم الصفقة، إلا أن المنافسة لا تزال مفتوحة مع الدوري الأمريكي والأندية التركية، في انتظار القرار النهائي الذي سيحدد المحطة الجديدة في مسيرة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.