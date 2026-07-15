توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة بنى سويف وصندوق مكتبات مصر العامة

لإنشاء فرع للمكتبة بشارع عبد السلام عارف

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة لإنشاء فرع للمكتبة بشارع عبد السلام عارف، حيث وقّع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والسفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بالمحافظة، وذلك في حضور:الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، الدكتورة رانيا شرعان أمين صندوق مكتبات مصر العامة ومدير المكتبة الرئيسية بالدقي، الأستاذ محمد محمود المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة، ومن المحافظة :الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ،الأستاذة شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ويتضمن البروتوكول إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة على قطعة أرض مساحتها 3464م 2 بالحديقة الكائنة بشارع عبد السلام عارف أمام مدرسة خاتم المرسلين بمدينة بني سويف،وذلك في إطار تعاون ثلاثي يضم محافظة بني سويف وصندوق مكتبات مصر العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أثنى المحافظ على فكرة التوسع في إنشاء فروع لمكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي العام للمواطنين وتمكنيهم من الاطلاع على مصادر وروافد الثقافة والتنمية بمحيط مجتمعاتهم المحلية،في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

من جانبه أعرب مدير صندوق مكتبات مصر العامة،عن تقديره للتعاون المثمر مع المحافظة بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز ، مشيرا إلى أن المكتبة المُزمع إنشاؤها،سوف تمثل مركزاً مُتكاملا لإقامة أنشطة وفعاليات ثقافية والتواصل مع الجامعات والمدارس لتشجيع الطلاب علي الانتفاع بخدماتها والاشتراك في أنشطتها المختلفة، بما يعزز بناء الإنسان ودعم التنمية المستدامة.