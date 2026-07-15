السفير التركي بالقاهرة: تركيا تسهم بفاعلية في جهود السلام بغزة.. والعلاقات مع مصر تشهد تطورًا كبيرًا

احتفلت السفارة التركية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، خلال مراسم أُقيمت بمنزل السفير التركي، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والإعلاميين والصحفيين، إلى جانب نخبة من الضيوف.

وقدمت الحفل الإعلامية إسراء حسني، فيما شارك في الفعالية عدد من الإعلاميين والصحفيين، من بينهم الإعلامية سماح السعيد، وذلك في إطار إحياء الذكرى السنوية لإفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.

كلمة نيابة عن الرئيس أردوغان

وخلال الاحتفال، ألقى الملحق العسكري التركي في مصر، العميد تاهير إنجين بيلجين، كلمة نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلالها أهمية "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" باعتباره مناسبة تجسد تمسك الشعب التركي بالديمقراطية ووحدة مؤسسات الدولة، وتخليدًا لذكرى التصدي لمحاولة الانقلاب عام 2016.

السفير التركي يشكر مصر وقيادتها

واستهل السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، كلمته بتوجيه الشكر إلى مصر والقيادة السياسية على ما وصفه بالدعم والتعاون، مؤكدًا أن "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" يمثل يومًا فارقًا في تاريخ تركيا، حين وقف الشعب التركي دفاعًا عن دولته ومؤسساتها الديمقراطية في مواجهة محاولة الانقلاب.

وأشار إلى أن الجماعات التي تقف وراء تلك المحاولة سعت إلى تقويض استقرار الدولة التركية، ولجأت إلى وسائل غير قانونية ومؤامرات متعددة، مؤكدًا أن الشعب التركي أفشل تلك المحاولة وحافظ على مؤسسات الدولة.

إشادة بتطور العلاقات المصرية التركية

وأكد صالح موطلو شن أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن هذا التقارب منح التعاون الثنائي زخمًا جديدًا في مختلف المجالات.

وأوضح أن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصري إلى أنقرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس مستوى الثقة والتنسيق المتبادل بين البلدين.

تعاون عسكري واقتصادي متنامٍ

وأشار السفير التركي إلى أن زيارة وزير الدفاع المصري إلى مقر هيئة الأركان العامة للجيش التركي تؤكد عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، لافتًا إلى أن الجيشين يمتلكان إرثًا تاريخيًا وتقاليد عسكرية مشتركة، وأن التعاون الدفاعي بينهما يشهد تطورًا مستمرًا بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

وأضاف أن مصر وتركيا ستواصلان تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تركيا: نواصل دعم جهود السلام في غزة

وفي الشأن الإقليمي، أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده للجهود الرامية إلى إنجاح المفاوضات والتوصل إلى نتائج إيجابية في إطار خطة السلام في غزة، مشددًا على أن تركيا تسهم بفاعلية في هذه المساعي، بما يدعم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق برعاية أمريكية.

واختتم السفير كلمته بتوجيه الشكر إلى الحضور، مؤكدًا أن إحياء "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" يعكس أهمية التمسك بقيم الديمقراطية ووحدة الدولة، ويجسد الإرادة الشعبية في حماية مؤسساتها واستقرارها.

ذكرى وطنية سنوية

ويوافق 15 يوليو من كل عام ذكرى إفشال محاولة الانقلاب التي تقول السلطات التركية إن عناصر تابعة لتنظيم "جولن" نفذتها عام 2016، وأسفرت عن مقتل 251 شخصًا وإصابة 2196 آخرين، قبل أن يتمكن المواطنون ومؤسسات الدولة من إحباطها. وتحيي تركيا هذه المناسبة سنويًا من خلال فعاليات رسمية وشعبية داخل البلاد وفي بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.