محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل للعاملين بمشروعات الغاز الطبيعي وحياة كريمة

بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية

بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل للعاملين بمشروعات الغاز الطبيعي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشأن إجراءات السلامة أثناء الحفر بالقرب من خطوط الغاز.

شهد اللواء "عبد الله عبد العزيز" محافظ بني سويف، فعاليات ورشة عمل للتوعية بإجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط ومسارات الغاز الطبيعي، والتي استهدفت العاملين بمشروعات الغاز الطبيعي ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونفذتها شركة "طاقة للغاز" بالتنسيق بين محافظة بني سويف ووزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة في المناطق التي تمر بها مسارات وخطوط الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن التنسيق المسبق والموثق بين جميع الجهات المختصة قبل البدء في أعمال الحفر يمثل ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على شبكات المرافق، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات، لاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، دون معوقات أو مخاطر.

وتناولت الورشة استعراض الاشتراطات الفنية الواجب اتباعها قبل وأثناء تنفيذ أعمال الحفر، حيث تضمنت ضرورة التنسيق المسبق مع شركة الغاز والجهات الإدارية المختصة، وإجراء المعاينات الميدانية المشتركة، واستخراج تصاريح الحفر اللازمة، مع حظر استخدام معدات الحفر الميكانيكية داخل نطاق ثلاثة أمتار من خطوط الغاز، والسماح بالحفر اليدوي فقط في تلك المناطق، حفاظًا على سلامة الشبكات.

كما استعرض مسؤولو شركة "طاقة للغاز" إجراءات التعامل مع حالات الطوارئ أو الاشتباه في تسرب الغاز، والتي تشمل إيقاف العمل فورًا، وإغلاق مصادر اللهب، وتهوية المكان، وعدم تشغيل أو إيقاف أي أجهزة كهربائية قد تتسبب في حدوث شرر، مع سرعة التواصل مع رقم طوارئ الغاز (129)، الذي يعمل مجانًا على مدار الساعة.

وتمت الإشارة إلى منظومة السلامة المطبقة في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الالتزام بالمواصفات الفنية العالمية في اختيار الخامات، وإجراء اختبارات الجودة، وتنفيذ الأعمال بواسطة فرق فنية مدربة، وإجراء الصيانة الدورية للشبكات، وتقديم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان للمواطنين.

من جهته، أكد نائب المحافظ أهمية استمرار برامج التوعية والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية وشركات المرافق، ورفع وعي العاملين بالمشروعات والمواطنين بإجراءات السلامة، بما يسهم في الحد من المخاطر، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة وأمان.

حضر فعاليات الورشة المهندس صلاح الشافعي مدير عام السلامة والصحة بمجموعة "طاقة للغاز"، والمهندس محمود زكريا مدير عام منطقة بني سويف، والمهندس مصطفى حلمي مدير إدارة الصحة والسلامة ببني سويف، ومحمود فاروق مدير غرفة التحكم والطوارئ، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والطرق والنقل، وقطاع كهرباء بني سويف، ومنطقة تليفونات بني سويف، ومركز معلومات شبكات المرافق، وعدد من العاملين بمشروعات الغاز الطبيعي والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.