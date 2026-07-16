محافظ بني سويف يتابع مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعًا، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الخاصة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي ببا وناصر، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الاجتماع السيد بلال حبش نائب المحافظ ، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندس أحمد حسن لجنة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، المهندس محمد سيد شركة دار الهندسة، أحمد إبراهيم منسق عام المبادرة ببني سويف، ورؤساء مركزي ببا وناصر، ومسؤولي جهاز التعمير ورؤساء القطاعات وشركات المرافق وأعضاء وحدة "حياة كريمة"بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بموقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية في مختلف القطاعات، والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، مع استعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع ونسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

وجدد المحافظ تأكيداته بتضافر كافة الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة، لتذليل أي معوقات قد تواجه سير الأعمال،لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات ودخولها الخدمة.

وفى سياق أخر وقّع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والسفير محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة،بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بالمحافظة، وذلك في حضور:الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، الدكتورة رانيا شرعان أمين صندوق مكتبات مصر العامة ومدير المكتبة الرئيسية بالدقي، محمد محمود المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة، ومن المحافظة :أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ويتضمن البروتوكول إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة على قطعة أرض مساحتها 3464م 2 بالحديقة الكائنة بشارع عبد السلام عارف أمام مدرسة خاتم المرسلين بمدينة بني سويف،وذلك في إطار تعاون ثلاثي يضم محافظة بني سويف وصندوق مكتبات مصر العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أثنى المحافظ على فكرة التوسع في إنشاء فروع لمكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي العام للمواطنين وتمكنيهم من الاطلاع على مصادر وروافد الثقافة والتنمية بمحيط مجتمعاتهم المحلية،في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة