وزير الكهرباء يصدر قرارًا عاجلًا بشأن تحويل العداد الكودي إلى قانوني

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات عاجلة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تقضى بضرورة الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتغيير العداد الكودى إلى عداد قانونى (رسمى باسم المشترك) بنهاية الأسبوع المقبل.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إلى أن الوزير شدد على رؤساء الشركات بمتابعة دقيقة وسريعة لكل طلب تم تقديمه.

وفى حال عدم متابعة صاحب الطلب لشركات التوزيع، يتم الاتصال به مباشرة من قبل الشركة، وطباعة ملفه وإجراء زيارات ومعاينات ميدانية على الطبيعة للعقار قبل إتمام عملية التحويل الفنية.

آلية الاستعلام عن العقار

وكشف المصدر عن فتح قنوات اتصال وتنسيق مباشر بين شركات التوزيع وإدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية؛ وذلك للاستعلام الفورى والدقيق عن الموقف القانونى للعقارات وحالتها قبل إتمام التحويل.وأكد المصدر أنه يشترط لتحويل العداد من كودى إلى قانونى حصول صاحب الطلب على أحد المستندات التالية التى تفيد ببدء أو إتمام التصالح وتقنين الأوضاع، وتشمل شهادة إدخال مرافق رسمية أو نموذج 7 للتصالح أو نموذج 8 النهائى أو نموذج 10 (لمن حصلوا عليه سابقاً حيث يظل سارياً وقانونياً دون حاجة لاستبداله).

الفارق فى المحاسبة بين العداد الكودى ونظام الممارسة

يأتى هذا القرار بالتزامن مع إجراءات وزارة الكهرباء الصارمة لإنهاء نظام «الممارسة» التقديرى نهائياً، واستبداله بنظام العداد الكودى، وفرض غرامة مالية تبلغ 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات وفواتير الاستهلاك الشهرى.

وسعر المحاسبة فى العداد الكودى: لا يخضع العداد الكودى لنظام الشرائح المتعددة للمبانى التى لم يتم التصالح عليها، بل يتم محاسبته بنظام «التعرفة الموحدة» الثابتة بسعر 274 قرشاً لكل كيلووات ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك طوال الشهر.مثال: إذا كان استهلاك شقتك 400 كيلووات ساعة شهرياً:o تكلفة العداد الكودى: 400 كيلووات × 2.74 جنيه = 1096 جنيهاً (قيمة الاستهلاك الفعلي).o تكلفة نظام الممارسة (حال التأخر ومضاعفة الغرامة): إذا تم تقدير استهلاكك جزافياً بـ 1200 جنيه، وتأخرت فى السداد، تُضاف غرامة الـ 7% (1200 × 0.07 = 84 جنيهاً)، لتصبح الفاتورة المطلوبة 1284 جنيهاً.

شروط وخطوات التقديم على العداد الكودى مسبق الدفع

لحين الانتهاء الكامل من تقنين وضع العقار وتحويل العداد إلى قانونى، تتيح الوزارة التقديم على العداد الكودى الجديد إلكترونياً عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وفق الشروط التي ننقلها لكم عبر النقاط التالية؛ ومنها الأوراق المطلوبة للتقديم:

صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم (سارية)، وعقد ملكية أو إيجار العقار المخالف، وإيصال سداد آخر ممارسة لشركة التوزيع، وصورة واضحة لواجهة العقار على الطبيعة.

ورسوم المقايسة: إذ تُحتسب الرسوم بناءً على المساحة الإجمالية للمبنى بالمتر المربع ونوع النشاط (سواء منزليا أو تجاريا)، مع إتاحة خيارات لتقسيط هذه الرسوم.

وتؤكد وزارة الكهرباء باستمرار أن تركيب العداد الكودى هو مجرد إجراء فنى مؤقت لحساب الاستهلاك ولا يعتبر سنداً للملكية، ولكنه يضمن حقك فى عدم التعرض لغرامات السرقة أو الممارسة، على أن يتحول تلقائياً لعداد رسمى يحمل اسمك بموجب قرار الوزير الأخير فور تقديم مستندات التصالح الرسمية (مثل نموذج 8 النهائي).