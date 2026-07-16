يسرا محنوش تطلق "حواليا ناس" باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

أطلقت النجمة التونسية يسرا محنوش مساء اليوم أغنيتها الجديدة "حواليا ناس" باللهجة المصرية على جميع المنصات الرقمية وعبر قناتها الرسمية على يوتيوب بالتعاون مع مهندس الصوت هاني محروس.



وتأتي "حواليا ناس" كمحطة جديدة في علاقة يسرا الخاصة بالجمهور المصري بعد سلسلة نجاحات رسخت حضورها باللهجة المصرية في أعمال "بفكر فيك" و"أنا عمري" و"ملكة جمال الكون".

وتقدم يسرا في " حواليا ناس" مزيجاً طربياً معاصراً يجمع بين صدق النص وقوة الأداء التي تميزت بها على مدار مسيرتها مع بصمة هاني محروس الموسيقية التي طبعت أعمال كبار نجوم الوطن العربي.

"حواليا ناس"من كلمات هيثم سليم ولحن محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين أما الميكس والماستر فكانا بتوقيع هاني محروس وإنتاج ان چي ميوزيك برودكشن وتم تصوير الكليب مع المخرج نضال هاني بأسلوب بصري يواكب طاقة يسرا الجديدة.



وعن تعاونه مع يسرا محنوش قال هاني محروس : "يسرا صوت استثنائي لا يتكرر و راهنا في 'حواليا ناس' على تقديمها بشكل جديد ومباشر باللهجة المصرية لأن لديها امتداداً طبيعياً في وجدان الجمهور المصري والعربي واشتغلنا من أول كلمة حتى آخر تفصيلة في الميكس والماستر بهدف صناعة عمل صادق يبقى ويعيش مع الناس".

وعلقت يسرا قائلة : "كنت أنتظر عملاً مصرياً متكاملاً منذ فترة، و'حواليا ناس' لمستني من أول سماع أثناء التسجيل شعرت أنها ستصل إلى القلوب بسرعة و شكراً لهاني على دعمه وثقته وأتمنى أن تجد الأغنية طريقها إلى الجمهور كما وجدت طريقها إليّ".

من جانبه قال المخرج نضال هاني: "حرصنا في الإخراج على ترجمة روح الكلمة المصرية بصورة بصرية عصرية تعكس طاقة يسرا وتبرز تفاعلها الصادق والمباشر مع جمهورها في مصر".

يسرا محنوش تلقب بـ"سيدة الطرب" شاركت في الموسم الأول من برنامج "The Voice" عام 2012 ضمن فريق الفنان كاظم الساهر.

ويضم رصيدها الفني أعمالاً واسعة الانتشار منها "أعمل فيا" ودويتو "عندي فكرة" مع النجم المغربي سعد لمجرد إلى جانب تجاربها المصرية الناجحة.

وتواصل يسرا من خلال "حواليا ناس" تأكيد حضورها القوي في الساحة الغنائية العربية، عبر لون موسيقي يجمع بين الأصالة والتجديد.